Sur Spotify, la période d’essai gratuite est désormais de trois mois (au lieu d’un)

Alors qu’Apple Music propose de tester sa plateforme de streaming musicale gratuitement durant trois mois, ce délai était beaucoup plus court pour le leader Spotify, qui ne proposait qu’un mois gratuit jusqu’ici.

Spotify s’aligne sur l’offre d’Apple Music

Spotify change sa politique et propose désormais trois mois gratuits durant lesquels vous pouvez essayer le service musical du géant du secteur. Néanmoins, tous les abonnements proposés par la plateforme suédoise ne sont pas concernés pour l’instant. Cet allongement du délai s’adresse donc aux utilisateurs d’un compte individuel ou d’un compte étudiant. Il faudra attendre les mois à venir pour que bénéficier de la nouveauté sur le compte Famille.

Pour rappel, le tarif étudiant est de 4,99 euros par mois, contre 9,99 euros par mois pour la formule Premium traditionnel. La plateforme de streaming dispose aussi d’un abonnement Famille à 14,99 euros. Ce dernier peut concerner jusqu’à cinq membres d’une famille vivant sous le même toit. Il est nécessaire que les titulaires du compte résident « à la même adresse », précise la société dans ses conditions légales.

Si Spotify met à jour sa période d’essai gratuite, l’on peut supposer que c’est parce que celle d’Apple Music est de trois mois et non d’un. Rappelons que la plateforme de streaming musical est encore leader du secteur, mais qu’elle se fait peu à peu rattraper par le service d’Apple. Pour rappel, la marque à la pomme propose les mêmes tarifs et offres que Spotify, soit une offre étudiant (4,99 euros par mois), individuel (9,99 euros par mois) et famille (14,99 euros par mois). Néanmoins, celle-ci propose un abonnement à l’année dont le tarif est de 99 euros.

Il existe également Amazon Music Unlimited, le service de streaming musical du même nom. Le tarif mensuel pour la formule payante de base est également de 9,99 euros, là où la plateforme propose une période d’essai gratuite d’un mois pour les utilisateurs et deux mois pour les abonnés Prime.

Rappelons également que Spotify pourrait s’apprêter à augmenter ses tarifs en Europe, donc en France, dans les mois à venir.