Stadia : Google publie les exigences pour pouvoir jouer en 4K sur PC

En 2019, Google a finalement lancé son service de cloud gaming Stadia. Et si l’offre initiale de la firme de Mountain View peinait à convaincre, petit à petit, celle-ci s’améliore.

Par exemple, en ce qui concerne le catalogue, Google a promis l’arrivée de 120 jeux, dont quelques exclusivités, avant la fin de l’année. En même temps, la version gratuite est toujours en cours de développement, et petit à petit, Stadia arrive sur les smartphones Android non-Pixel.

En ce qui concerne le jeu en streaming sur les ordinateurs, Google vient également de préciser les exigences pour pouvoir jouer en 4K.

Le cloud gaming en 4K

Sur son site d’aide anglophone (la version française n’a pas encore été mise à jour, au moment où j’écris), Google indique qu’il est possible de jouer en 4K sur les ordinateurs Windows et les Chromebook qui prennent en charge le décodage matériel VP9. Bien entendu, un écran 4K est également indispensable et la plateforme doit être configurée pour afficher la « meilleure qualité visuelle ».

On notera que Google ne fait pas mention des Mac. Et d’après nos confrères d’Engadget, c’est parce qu’Apple ne prend pas en charge le VP9 sur macOS (ce qui cause également des limitations sur YouTube).

Mais, d’après un article de 9to5Mac, il est tout de même possible de contourner cette restriction sur les machines d’Apple en utilisant une extension (non officielle) appelée « Stadia+ ».

En revanche, il est toujours indiqué que la prise en charge du HDR et du son surround 5.1 « arrivera bientôt ».

Pour rappel, lorsque Google a dévoilé Stadia, celui-ci a présenté deux offres : une offre gratuite (mais il faut quand même acheter les jeux) et une offre payante (donc, il faut acheter les jeux et payer un abonnement Stadia Pro).

Et sur le long terme, l’un des avantages de l’abonnement payant Stadia Pro sera la possibilité de jouer en 4K, HDR et avec le son surround 5.1. En substance, avec la meilleure qualité possible.

En tout cas, alors que Google améliore progressivement Stadia, à coup de nouveaux jeux et de fonctionnalités, Microsoft continue de tester xCloud, qui sera un service similaire.

Actuellement, xCloud est testé sur Android et sur iOS. Et de récentes rumeurs suggèrent que les tests sur Windows 10 devraient aussi débuter prochainement.

Bien que Microsoft n’abandonne pas les consoles physiques, le cloud gaming est aujourd’hui une partie importante de sa stratégie dans les jeux vidéo. D’ailleurs, la firme de Redmond ne considère plus Nintendo et Sony comme ses principaux concurrents dans ce domaine.