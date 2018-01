Une start-up invente la pochette surprise de crypto-monnaies aléatoires

Intéressé par les crypto-monnaies, mais peur de vous lancer, ou manque de temps pour vous y familiariser ? La start-up CBlocks a la solution : une pochette surprise contenant 5 crypto-monnaies sélectionnées au hasard, pour une valeur de 75 $ à 475 $

Bien que les crypto-monnaies connaissent une période de tourmente, cela ne dissuade pas les plus téméraires de persister. Au contraire, ils profitent de l’occasion de la baisse de valeur pour en acheter encore plus, à leurs risques et périls. Qu’importe, pour ceux qui ne suivent pas le cours du bitcoin de manière assidue, une start-up a la solution : un coffret surprise de crypto-monnaies.

Des tickets à gratter numériques ?

C’est l’idée originale de CBlocks, un service qui espère rendre les crypto-monnaies plus accessibles au commun des mortels. La start-up se charge de choisir les monnaies pour vous, en sélectionnant au hasard cinq monnaies parmi les 300 les plus populaires sur CoinMarketCap. Ensuite, vous recevrez par courrier un colis contenant un porte-monnaie physique (sous forme de clé USB) stockant les clés de chacune d’entre elles.

Transformer la contrainte en jeu

Ainsi, la personne destinataire de cette sorte de pochette surprise numérique se débarrasse du stress de choisir les monnaies sur lesquelles miser, généralement un vrai casse-tête pour les novices. Par ailleurs, le colis fourni une fiche explicative regroupant indiquant les caractéristiques de chacune d’entre elles, et les informations nécessaires permettant de suivre et comprendre leur évolution. Elle permet ainsi de se familiariser avec le « crypto-trading » de manière ludique. Cette manière de concevoir l’entrée dans l’arène des crypto-monnaies peut s’apparenter à un jeu, un peu à la manière d’un jeu de Loto, ou de tickets à gratter numériques.

Actuellement, quatre packs différents sont proposés aux intéressés, avec des tarifs compris entre 75 $ et 475 $. Somme de laquelle il faut soustraire 25 $ de commission et de frais de livraison. En revanche, le service reste (pour le moment du moins) exclusif aux Etats-Unis. L’histoire ne dit pas encore si le vieux continent fera partie des destinations de livraisons dans les mois à venir.