Steam TV : un nouveau concurrent pour Twitch ?

Steam TV, un nouveau site lancé par Valve, sera-t-il le nouveau concurrent de Twitch ? Steam TV est actuellement en ligne, mais ne diffuse encore que The International 2018 (une compétition de Dota 2).

Après avoir été lancé accidentellement il y a quelques jours, Steam TV est de nouveau en ligne. Il s’agirait d’un nouveau site de streaming lancé par Valve et qui devrait être un nouveau concurrent de Twitch, le site de diffusion de jeux vidéo racheté par Amazon.

Au moment où j’écris cet article, Steam TV ne diffuse que The International, un tournoi de Dota 2 organisé au Canada et qui se termine le 25 août. En plus du flux vidéo, Steam TV inclut également une chatroom, à laquelle les visiteurs peuvent participer en se connectant avec un compte. Une autre fonctionnalité permet de regarder le flux avec des amis, mais nécessite également une connexion à un compte.

Pour le moment, c’est donc encore très basique. Cependant, étant donné que Steam regroupe une importante communauté de gamers, il est logique qu’il se positionne petit à petit comme un concurrent de Twitch.

Facebook et YouTube sont également à la conquête des gamers. Si YouTube propose déjà la plateforme YouTube Gaming, Facebook a quant à lui lancé un certain nombre de programmes pour les gamers, dont une page dédiée aux diffusions en direct de jeux vidéo.

Pendant ce temps, Twitch se diversifie

Twitch compte plus de 15 millions d’utilisateurs actifs par jours. Et si actuellement, il s’agit d’une plateforme dédiée aux jeux vidéo, on a récemment appris que celle-ci tente de diversifier son audience pour avoir plus de visiteurs (et donc plus de revenus).

Amazon sortirait même son chéquier pour que des stars de YouTube commencent à publier des vidéos (non-gaming) sur Twitch.