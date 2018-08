Amazon proposerait des millions de dollars à des Youtubeurs pour les attirer vers Twitch

La rivalité entre YouTube et Twitch devient intéressante. Amazon aurait approché des personnes influentes sur YouTube pour les proposer des contrats de live streaming. Et certains de ces contrats pèsent des millions de dollars.

Amazon et Google sont rivaux dans la vidéo en ligne. Google a YouTube, la plateforme numéro une, qui compte plus de 1,8 milliards d’utilisateurs.

Quant à Amazon, il a Twitch, avec 15 millions d’utilisateurs par jour. Et pour le moment, la plateforme d’Amazon est surtout populaire dans le monde du gaming.

Cependant, afin d’élargir son audience, et ainsi générer plus de revenus publicitaires, Twitch essaie de sortir de sa niche initiale.

D’après un article de Bloomberg, Amazon serait même disposé à sortir son chéquier afin d’attirer certains créateurs de contenus populaires sur YouTube vers Twitch.

D’après cet article, depuis quelques mois, Amazon approcherait des créateurs et des éditeurs très suivis sur YouTube afin de les proposer des contrats de live streaming.

Dans certains cas, la société de Jeff Bezos aurait proposé une garantie de revenus minimum de plusieurs millions de dollars, ainsi que des parts sur les futurs revenus publicitaires. Et certaines de ces négociations auraient abouti à un deal.

Toujours d’après Bloomberg, les personnes approchées par Amazon incluent l’acteur Will Smith ainsi que l’influenceuse Gigi Gorgeous, qui compte actuellement 2,7 millions d’abonnés sur YouTube.

Mais bien entendu, YouTube est également disposé à payer des sommes importantes afin de garder ses meilleurs influenceurs.

En plus de YouTube et de Twitch, d’autres entreprises veulent également une part sur la vidéo en ligne. Cette année, Instagram a par exemple lancé sa plateforme IGTV qui permet aux créateurs de poster des vidéos longues, et qui permettra plus tard à ceux-ci de gagner de l’argent via des revenus publicitaires. Et sur Facebook, il y a la plateforme Watch, disponible aux Etats-Unis, qui est entièrement dédiée aux séries.