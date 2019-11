Stranger Things : l’acteur David Harbour pensait que la série n’allait pas marcher

Plus de trois ans après son lancement initial, 3 saisons et 25 épisodes après le début de la saga Stranger Things, on peine encore parfois à réaliser l’importance réelle de cette série et son ancrage dans notre culture populaire. Alors que l’on attend désormais la 4e saison qui a été confirmée avec un teaser il y a quelques mois, David Harbour, le shérif de la série revient sur les débuts, et notamment sur le pessimisme qu’il ressentait avant la sortie de la série. Pour lui, il n’y avait aucune chance pour que cela marche.

David Harbour, un sceptique de Stranger Things

L’acteur est récemment apparu dans The Late Show with Stephen Colbert, un talk-show à succès de l’autre côté de l’Atlantique. Interrogé sur le succès de Stranger Things, David Harbour il explique qu’il pensait tout simplement que la série serait un gros ratage.

Je me souviens quand on filmait. On s’asseyait tous pour discuter, en évoquant à quel point cela allait être mauvais, principalement à cause de ma performance

a souligné l’acteur. Le fait que Netflix n’assurait pas la publicité du programme avant son lancement n’arrangeait pas vraiment les choses.

Plus surprenant encore, les équipes de Netflix auraient pensé la même chose.

L’ambition de la plateforme de streaming aurait été d’enterrer rapidement le programme, dès les premiers résultats d’audience qu’ils imaginaient très bas. Un certain manque d’anticipation puisque c’est tout simplement devenu l’un des programmes les plus visionnés sur Netflix. Comme il le reconnaît lui-même, du jour au lendemain, la série est devenue un véritable phénomène de société.

Pour ceux qui douteraient encore de la place qu’a pu prendre Stranger Things dans l’imaginaire collectif, son influence sur les ventes de Donjons et Dragons ou la dédicace des Simpson en fournissent des preuves éclatantes. Une influence qui pourrait encore se poursuivre…