Stranger Things sur Netflix : la saison 4 sera-t-elle celle de la maturité ?

Stranger Things, c’est un peu la gourmandise que l’on attend avec plaisir chaque année sur Netflix. La très bonne surprise qui nous est tombée sur le coin du nez en 2016, revient bientôt pour une quatrième saison déjà très attendue. La production a été interrompue en raison de l’épidémie de coronavirus et il faudra donc patienter un peu pour retrouver la suite des aventures d’Eleven et les autres. Mais, il est aussi temps de voir les choses en face. Si les aventures sont toujours aussi entraînantes, les enfants et la série peinent quelque peu à grandir au-delà du mythe originel. Bonne nouvelle, la saison 4 pourrait finalement être celle des bouleversements.

Stranger Things veut nous faire trembler

On se souvient déjà que dans la saison 3, une certaine maturité commençait à pointer, mais de façon trop légère. Les romances adolescentes ne peuvent suffire à faire le sel d’une série qui change de cap. Les quelques rares poussées dans le monde de l’horreur, avec lequel la série flirte timidement depuis ses débuts étaient encore loin d’être suffisants à notre goût.

Mais, Joe Keery, l’acteur qui incarne Steve Harrington (l’ex petit-ami de Nancy) promet dans une interview que le changement est en marche. Interrogé par Games Radar, il promet ainsi que la saison 4 sera « beaucoup plus effrayante que les années précédentes ». Comme il le reconnaît aussi, ce n’est pas la première fois que la saga Stranger Things nous fait cette promesse, il estime que la dernière saison « était déjà assez sombre » et donc que le niveau d’horreur est repoussé un peu plus chaque année.

Même si c’est encore à prendre avec des pincettes, on peut espérer que ce soit vraiment le cas. A la façon de la saga Harry Potter, Stranger Things pourrait ainsi réussir à gagner en maturité au fil des années. On croise les doigts.