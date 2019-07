Streaming vidéo : Google et Amazon règlent définitivement leur conflit

Pendant longtemps, il était impossible ou compliqué d’accéder à YouTube sur un produit Amazon comme l’Echo Show ou bien les appareils Fire TV. Et la situation était similaire concernant Chromecast de Google, qui n’avait pas accès au service Amazon Prime Video. En effet, Amazon et Google étaient en guerre dans le streaming vidéo et de chaque côté, on faisait en sorte de priver les clients de l’adversaire de ses services.

Mais ce conflit a pris fin il y a trois mois, lorsque Google a annoncé le retour de YouTube sur les produits d’Amazon et qu’Amazon a annoncé l’arrivée d’une compatibilité du service de streaming Amazon Prime Video sur les Chromecast.

Amazon et Google enterrent la hache de guerre

Tout cela semble prendre effet aujourd’hui. Dans un billet de blog, Google annonce en effet de manière officielle l’arrivée de Prime Video sur le Chromecast ainsi que sur les télévisions Android TV. « À compter d’aujourd’hui, vous pouvez regarder Amazon Prime Video sur les appareils Chromecast et Android TV, donnant ainsi aux membres Prime un accès illimité à leurs films, films et autres Amazonie préférés. En attendant, vous pouvez également accéder à l’application YouTube officielle sur certains appareils Amazon Fire TV », annonce fièrement la firme de Mountain View.

Amazon a également fait une annonce similaire sur son site, détaillant le fonctionnement de l’application YouTube officielle sur ses produits (Fire TV Stick (2nd Gen), Fire TV Stick 4K, Fire TV Cube, Fire TV Stick Basic Edition, et sur toutes les télévisions Fire TV Edition). Cette application YouTube est par ailleurs compatible avec l’assistant Alexa, ce qui signifie que l’utilisateur peut demander une vidéo, ou commander la lecture avec sa voix.

En revanche, l’enceinte connectée Amazon Echo Show, dotée d’un écran, n’est pour le moment pas évoquée.