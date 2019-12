Suivez en direct les annonces du dernier State of Play de l’année 🔴

D’ici quelques minutes, ce sera le dernier épisode du State of Play de l’année 2019. Un nouveau format court lancé par PlayStation cette année. Au total, quatre épisodes se sont succédé en mars, mai et septembre derniers.

Après un premier épisode plutôt décevant, centré autour de la réalité virtuelle, Sony n’a cessé de faire monter la pression avec un second State of Play en mai centré sur Final Fantasy VII Remake, MediEvil, ou bien encore Death Stranding. Et un dernier en septembre centré sur The Last Of Us Part II.

Qu’attendre de ce nouveau rendez-vous pour conclure l’année 2019 ? Pour le moment, PlayStation a entretenu le mystère. On peut imaginer quelques surprises pour les 25 ans de la marque, ainsi que d’autres annonces. Un certain Resident Evil 3 Nemesis Remake est d’ores et déjà sur les listes. Rendez-vous d’ici quelques minutes pour suivre cela en direct !

15h – DĂ©but du quatrième State of Play ! Première annonce avec l’arrivĂ©e de Untitled Goose Game sur PS4 le 17 dĂ©cembre prochain. Le fameux jeu de l’oie qui a eu pas mal de succès sur Nintendo Switch.

15h03 – Annonce de Speelbreak, le nouveau jeu de Proletariat qui arrivera en bĂ©ta fermĂ©e pour le printemps 2020 en exclusivitĂ© sur PlayStation 4.

15h05 – Sony annonce la date de sortie de Dreams, le fameux jeu de Media Molecule qui Ă©tait en early access depuis le printemps 2019. Le jeu arrivera dans sa version finale le 14 fĂ©vrier 2020. Un jeu incroyable qui vous permettra de crĂ©er vos propres jeux, vos propres niveaux et les partager avec la communautĂ© PlayStation 4.

15h07 – Annonce de Superliminal, un nouveau jeu en rĂ©alitĂ© virtuelle. Un jeu inspirĂ© par la perspective forcĂ©e. Il s’agit d’un jeu de rĂ©flexion Ă la première personne, dĂ©jĂ disponible sur PC. Vous allez pouvoir explorer un monde surrĂ©aliste et rĂ©soudre des Ă©nigmes impossibles grâce Ă l’ambiguĂŻtĂ© entre la profondeur et la perspective. La perception est la rĂ©alitĂ©.

15h09 – PlayStation dĂ©voile un nouveau trailer de Paper Beast. Un jeu qui va vous plonger dans la vaste mĂ©moire d’un serveur de donnĂ©es. Des dĂ©cennies de code et d’algorithmes perdus qui se sont accumulĂ©s dans les tourbillons et les flux d’Internet pour crĂ©er une petite bulle de vie et former le monde de Paper Beast.

15h11 – Sony enchaĂ®ne avec l’annonce du DLC « Re Mind » pour Kingdom Hearts III qui prolongera l’aventure de Sora dans ce nouvel opus. Sortie prĂ©vue pour le 23 janvier 2020.

15h14 – Un nouvel aperçu très bref du jeu Predator : Hunting Grounds, un jeu en exclusivitĂ© pour la PS4 annoncĂ© en cours d’annĂ©e. On ne sait pas grand-chose sur le jeu pour le moment, mais la date de sortie est d’ores et dĂ©jĂ fixĂ©e pour le 20 avril prochain !

15h16 – Le nouveau jeu de Platinium Games se dĂ©voile lors de ce State of Play avec Babylon’s Fall, un beat’em all bien nerveux. Aucune date de sortie pour le moment.

15h17 – La grosse annonce de Capcom avec l’officialisation de Resident Evil 3 remake. Un trailer bizarre qui nous montre dans un premier temps Project Resistance (qui semble ĂŞtre le mode multijoueur de Resident Evil 3 Remake) et qui enchaĂ®ne avec le premier très court teaser du jeu. Il y a de grandes chances pour qu’un nouveau trailer plus long soit proposĂ© aux Game Awards. Quoi qu’il en soit, le jeu vous donne d’ores et dĂ©jĂ rendez-vous le 3 avril 2020.

Entre temps, l’édition collector de Resident Evil 3 est arrivée sur le Net. Proposée au prix de 179,99$ (donc certainement 179,99€) en Europe, cette édition proposera :

Une figurine de Jill Valentine

La soundtrack en version digital

Une carte recto-verso de Raccoon City

Un artbook Collector

Une boîte collector « S.T.A.R.S. » pour ranger vos items

15h19 – Pour terminer ce dernier State of Play de l’annĂ©e 2019, Ken Kutaragi, membre du conseil d’administration de SCEI (Sony Computer Entertainment Interactive) Ă titre honorifique prend la parole pour dire un petit mot sur les 25 ans de PlayStation et annoncer le « One More Thing ».

15h21 – Le « One More Thing » de ce State of Play de dĂ©cembre 2019, le dernier de l’annĂ©e c’est donc un nouvel aperçu de Ghost of Tsushima, le prochain jeu de Sucker Punch (Sly Cooper, inFamous). Un très court aperçu pour nous annoncer que le jeu sera au rendez-vous des Game Awards dans la nuit de jeudi Ă vendredi.

15h23 – C’est la fin du State of Play #4 du 10 dĂ©cembre 2019. Sony donne rendez-vous dans deux jours pour les Game Awards avec de nouvelles annonces !