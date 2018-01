La marque spécialisée dans les jus de fruits pressés et produits naturels Suja nous incite à mieux manger avec une campagne digitale pleine d’énergie et de couleurs.

Comment tomber amoureux des plantes en quelques minutes ? Pour les nombreuses personnes qui ne mangent pas de fruits ou légumes, c’est une mission quasi-impossible et la marque Suja l’a bien compris. Afin d’y remédier, elle a décidé de créer un spot publicitaire totalement original qui explique pourquoi il faut aimer les plantes.

Le pouvoir de la plante

Pour amener le grand public à apprécier les plantes, Suja, une marque de jus pressés à froid sans OGM, a dévoilé une nouvelle campagne publicitaire de 90 secondes réalisée en collaboration avec l’agence Humanaut. Elle détaille toutes les bonnes raisons de manger des produits végétaux avec une bonne dose d’humour.

Dans la vidéo, on voit pêle-mêle un homme dévorant une botte de carottes, une femme qui fait un câlin à sa plante, une bonne dose de food porn, du yoga, le redécouverte des 5 sens et une ode à la photosynthèse. Le film est très coloré et plein d’énergie pour inciter les gens à aimer les produits naturels, fruits et légumes, et à apprécier leurs bienfaits. Le slogan « Drink Plants, Take Their Power » confirme d’ailleurs le message envoyé par Suja dans cette campagne publicitaire.

Une campagne de communication globale

Les vidéos seront ainsi diffusées dans les salles de sport américaines en format court (15 secondes par vidéo) mais Suja va aussi mettre en place une stratégie digitale via une diffusion sur les réseaux sociaux et un affichage numérique en DOOH (de la publicité qui regroupe notamment les techniques d’affichage digital urbaines et l’affichage numérique indoor en centres commerciaux ou aéroports par exemple).

Selon le directeur de l’agence Humanaut, David Littlejohn, il était important de transmettre l’amour que portent la marque et l’agence de communication aux produits naturels. Avec des vidéos aussi fraîches et colorées, la marque pourrait bien donner envie au grand public de manger au moins 5 fruits et légumes par jour !