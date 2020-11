Super Mario Bros. 3 est désormais le jeu vidéo le plus cher de tous les temps

Le retrogaming a décidément le vent en poupe. Lors d’une vente aux enchères organisée par a maison américaine Heritage Auctions, un jeu vidéo a battu le record d’enchères sur un tel produit.

20 participants se sont livrés bataille pour obtenir une cartouche du jeu Super Mario Bros. 3 sur Nintendo Entertainment System (NES), la première console de salon du japonais. Le prix de départ, fixé à 53 000 euros, s’est envolé à 132 000 euros. La raison de cette enchère historique ? Il s’agit d’une cartouche première édition sous blister et scellée (jamais ouverte).

Avec cette enchère record, cette cartouche de Super Mario Bros. 3 devient le jeu vidéo le plus cher de tous les temps. Il bat le record détenu par Super Mario Bros. depuis juillet dernier. La cartouche avait été adjugée pour une enchère de 114 000 dollars. C’est bien plus que le prototype du jeu vendue « seulement » 31 200 dollars.

Super Mario Bros. 3 devient le jeu le plus cher de l'histoire ! Une cartouche première édition du jeu sur NES, scellée, a été vendue plus de 131 500 euros aux USA. pic.twitter.com/L4MSy76iLz — jeuxvideo.com (@JVCom) November 22, 2020

Super Mario Bros 3 : l’un des jeux les plus vendus de l’histoire

Super Mario Bros. 3 a vu le jour en 1988 au Japon, 1990 aux Etats-Unis et 1991 en Europe, à une époque où les sorties différées faisaient légion. Très vite, le jeu à rencontré un énorme succès. Au total, Nintendo a écoulé pas moins de 18 millions d’exemplaires, le classant ainsi parmi les jeux les plus vendus de l’histoire du jeu vidéo.

Développé sous la houlette de Shigeru Miyamoto, cette troisième édition de Super Mario met en scène Mario et Luigi, les plombiers les plus célèbres du monde, qui partent pour un voyage épique à travers huit mondes pour sauver les souverains de chacune des sept régions du Royaume Champignon.

Ce troisième opus reprend les éléments de gameplay des précédentes éditions. Les personnages se déplacent à l’horizontal et doivent franchir les obstacles et ennemis leur barrant la route. Nintendo y introduit de nouvelles actions. Les personnages ne sont plus seulement capables de courir ou sauter, ils peuvent également voler ou planer grâce à des objets spéciaux (plus nombreux), glisser le long des pentes ou effectuer de nouveaux types de sauts.

Surtout, ce troisième volet inaugure le jeu coopératif. Pour la première fois, deux joueurs peuvent incarner Mario et Luigi simultanément pour accomplir leurs missions. Une petite révolution illustrant la dimension ludique du jeu vidéo chez le japonais.

Avec Super Mario Bros. 3, Nintendo ne révolutionnait pas vraiment le genre mais apportait un vent de fraîcheur à la licence. Visiblement, il fait encore des émules aujourd’hui. Morale de l’histoire : pensez à mettre un ou deux jeux de côtés, cela pourrait s’avérer être un excellent investissement pour l’avenir.