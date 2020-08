Sur Android, Files by Google vous permet de protéger des dossiers avec un code

En 2017, Google a lancé un gestionnaire de fichiers appelé Files by Google. La firme de Mountain View présente cette application comme une bonne solution pour libérer de l’espace de stockage sur les smartphones Android. Mais désormais, vous avez une autre bonne raison d’utiliser cette application : celle-ci vous permet maintenant de protéger des dossiers avec un mot de passe.

Cela fait quelques semaines que des rumeurs évoquaient déjà le développement de cette nouvelle fonctionnalité. Cependant, on pensait qu’il pourrait s’agir d’une nouveauté d’Android 11. Mais finalement, une simple mise à jour de l’application Files by Google suffira pour bénéficier de cette nouveauté qui permet de protéger ses données.

« Dans de nombreux endroits du monde, le partage d’un appareil personnel avec des conjoints, des frères et sœurs ou des enfants est souvent une attente culturelle, en particulier pour les femmes. Le partage d’un appareil peut être bénéfique, mais cela comporte le risque que d’autres personnes accèdent à vos fichiers personnels », explique Google.

« Dans le cadre de la recherche de Google, nous entendons le point de vue de personnes comme Shaina, une femme du Bangladesh dont les enfants utilisent son téléphone après l’école, à la fois pour apprendre et pour jouer. Shaina craint que ses fichiers importants ne soient accidentellement partagés ou supprimés », ajoute la firme.

Pour pallier à ce problème, Google lance ainsi la fonctionnalité Safe Folder, qui permet de créer des dossiers verrouillés avec un code à 4 chiffres. Ce code est demandé lorsque l’utilisateur souhaite accéder aux fichiers protégés et celui-ci doit être ressaisi si l’application est fermée. Par ailleurs, Google recommande cette fonctionnalité même à ceux qui ne partagent pas leurs smartphones avec des membres de la famille.

Cette nouveauté est disponible en beta maintenant. Elle sera déployé chez plus d’utilisateurs dans les prochaines semaines.

150 millions d’utilisateurs sur l’application Files by Google

Sinon, Google a aussi annoncé qu’à ce jour, cette application a déjà plus de 150 millions d’utilisateurs dans le monde à libérer de l’espace sur leurs smartphones. L’entreprise indique également que l’app a déjà supprimé plus d’un billion de fichiers de fouillis numérique et a permis de libérer plus de 400 pétaoctets d’espace de stockage sur les smartphones.

Files by Google inclut une fonctionnalité qui suggère à l’utilisateur de faire une suppression lorsque celle-ci détecte des fichiers inutiles. D’autre part, cette application facilite également les transferts hors-ligne entre deux appareils.