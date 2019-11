Sur iOS 13.3, Safari va supporter les clés de sécurité NFC, USB et Lightning

Si vous voulez sécuriser vos comptes sur internet, utilisez la connexion en deux étapes. La plupart des services populaires comme Facebook, Twitter ou Google vous permettent de le faire via des applications de vérification en deux étapes ou via des codes envoyés par SMS lors de la connexion. Mais il est également possible d’utiliser des clés physiques de sécurité. Et la bonne nouvelle, c’est qu’à partir d’iOS 13.3, le navigateur Safari devrait supporter ces clés.

Actuellement, Apple teste déjà cette mise à jour de son système d’exploitation en beta. Et comme le rapporte le site 9to5Mac, parmi les nouveautés de la deuxième beta d’iOS 13.3, il y a le support des clés de sécurité qui répondent à la norme FIDO2.

Vous aurez moins de chances d’être piraté

Plus exactement, il est indiqué que cette beta d’iOS 13.3 prend en charge « les clés de sécurité compatibles NFC, USB et Lightning FIDO2 dans Safari, SFSafariViewController et ASWebAuthenticationSession à l’aide du standard WebAuthn, sur des périphériques dotés des fonctionnalités matérielles nécessaires. »

De nombreux services prennent déjà en charge les clés de sécurité. Et en ce qui concerne le matériel, il y a les clés de sécurité Yubico, qui sont la référence dans ce domaine. Mais Google propose également ses clés Titan, dont le dernier modèle a été développé en partenariat avec Yubico.

Pour le moment, on ne sait pas quand Apple déploiera iOS 13.3. Mais en attendant, mettez votre smartphone à jour vers iOS 13.2.2, qui n’inclut pas de nouveautés, mais qui corrige plusieurs bugs du système d’exploitation (dont celui qui faisait fermer facilement des applications en arrière-plan à cause d’une mauvaise gestion de la mémoire RAM).