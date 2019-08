Sur ses iPhone 2020, Apple pourrait abandonner les écrans OLED de Samsung

Si les rumeurs sur les iPhone 11 d’Apple sont récurrentes depuis plusieurs mois maintenant, les iPhone que la marque à la pomme prévoit de dévoiler en 2020 font aussi parler d’eux. Mais jusqu’ici, ces informations évoquaient plutôt la tailles des appareils et de leurs encoches ou le fait qu’ils pourraient tous être équipés de modem 5G.

Cette fois-ci, c’est l’écran des iPhone qui fait parler de lui. En effet, il se pourrait qu’Apple fasse le choix d’abandonner Samsung, partenaire de longue date qui se charge de la conception des écrans OLED destinés à la marque américaine. Cette dernière pourrait faire ce choix car ces fameux écrans restent l’un des composants les plus chers de ses appareils à ce jour, si bien qu’elle pourrait logiquement tenter de trouver une alternative lui permettant de réduire ses coûts. Pour information, l’écran OLED de l’iPhone XS est estimé à 110 dollars, contre 120 dollars pour l’iPhone XS Max.

Apple abandonnerait Samsung pour le chinois BOE Technology Group

En ce sens, Apple pourrait se tourner vers des marques chinoises et espérer faire augmenter sa marge ou ajuster ses tarifs en conséquence. L’on suppose tout de même que ces économies ne se répercuteront pas forcément sur les tarifs finaux des iPhone. En somme, ne vous attendez pas à une baisse des prix des téléphones… Sachant qu’Apple devrait équiper les modèles 2020 d’un modem 5G, ce qui devrait faire augmenter les coûts de conception des mobiles.

La société pourrait alors collaborer avec le principal fabricant d’écrans chinois, BOE Technology Group, et espérer toucher des subventions gouvernementales. Ces dernières visent à aider les entreprises à se lancer dans le secteur pour concurrencer les géants sud-coréens du secteur, principalement représentés par Samsung. Avec cette solution, la firme pourrait faire des économies pouvant aller jusqu’à 20%.

D’autre part, BOE Technology Group collabore déjà avec Apple autour d’écrans LCD -et non OLED- destinés à des produits comme certains MacBook et iPad. C’est aussi elle qui se charge de la fabrication de l’écran du Mate X, premier smartphone pliable de Huawei.