Sur Mars, le sismomètre français SEIS fonctionne bien

Comme l’indique le Centre national d’études spatiales (CNES) dans un communiqué daté du 9 janvier, le sismomètre SEIS fonctionne bien sur Mars. C’est la première fois au monde qu’un tel instrument réussit ce genre de tests.

Le 26 novembre, les collaborateurs de la NASA et du CNES assistaient avec angoisse à l’atterrissage de la sonde InSight sur Mars, soit l’accomplissement de sept ans de travail et six mois de voyage. Après environ sept minutes durant lesquels la Terre n’a pas eu de nouvel de l’engin, celui-ci a finalement pu communiquer avec notre planète et montrer qu’il avait réussi son atterrissage sur le sol de Mars. InSight est alors devenu la huitième sonde au monde à visiter la planète rouge.

I’ve released the slack in my cable so it won’t flutter as much in the wind and pull on the seismometer. Keeping it still will help as I listen for #marsquakes. pic.twitter.com/8NJ9S4gD9i

— NASA InSight (@NASAInSight) 7 janvier 2019