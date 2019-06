Sur Netflix, voici les 5 séries sur la cuisine à voir en juin 2019

Netflix dispose de nombreux contenus dont la thématique principale concerne la cuisine, mêlant ainsi portraits de chefs et voyages à travers le globe. Nous vous proposons une sélection de cinq séries à découvrir sur la plateforme de streaming au mois de juin 2019. Cette liste est non exhaustive, n’hésitez pas à ajouter vos suggestions en commentaire !

Quelles séries sur la cuisine voir sur Netflix ?

Chef’s Table

La série de Netflix nommée aux Emmys s’attarde sur le parcours professionnel et personnel de différents chefs à travers le monde. Diffusée depuis 2015, celle-ci dresse les portraits de cuisiniers venus de plusieurs pays du globe, comme la Corée, la Russie, les États-Unis, l’Italie, l’Indonésie et autre. À chaque fois, les chefs racontent comment ils sont tombés dans la cuisine et la vision qu’ils ont de cet art.

Chef’s Table compte actuellement six volumes de 4 à 6 épisodes d’environ 45 minutes. Le volume 4 se concentre exclusivement sur la pâtisserie.

Netflix diffuse également une version de Chef’s Table dédiée à la France. Celle-ci compte une saison de 4 épisodes et permet de découvrir des chefs français comme Alain Passard, Adeline Grattard ou encore Michel Troisgros.

Street Food

Dévoilée sur Netflix en 2019, la série offre aussi la possibilité de partir aux quatre coins du monde pour découvrir des chefs de cuisine aux parcours atypiques, à rebours de ceux qui ont découvert la profession à l’école. Cette fois-ci, celle-ci s’attarde sur la découverte de la cuisine de rue et de cuisinier comme Jay Fai, récompensé d’une étoile au guide Michelin.

Comme Chef’s Table, Street Food est produite par la même équipe sous la direction de David Gelb. La série compte 9 épisodes d’une trentaine de minutes.

The Chef Show

Dévoilée sur Netflix début juin, l’émission culinaire est présentée par Roy Choi et Jon Favreau. Celle-ci est un spin-off du film Chef, dans lequel les deux acteurs sont tous deux présents. Pour rappel, le film s’intéresse aux péripéties de Carl Casper, un chef de cuisine qui en a marre de cuisiner toujours le même menu dans un restaurant chic de Los Angeles, sous prétexte que celui-ci plait aux clients. Après avoir perdu son emploi, il décide de se lancer dans l’ouverture d’un food truck aux côtés de son sous-chef Martin. Hélas, le film n’est pas disponible sur Netflix.

Le docu-série compte une saison de huit épisodes d’une trentaine de minutes.

Cooked

Disponible sur Netflix depuis 2016, Cooked met en scène le journaliste américain Michael Pollan et sa découverte des différents modes de cuisson et de préparation sur les cinq continents. Chaque épisode de la série se concentre sur l’un des éléments utilisés en cuisine : feu, eau, air et terre.

La mini-série compte 4 épisodes d’environ une heure.

Les Tribulations culinaires de Phil

La série de Netflix s’intéresse aux aventures de Phil, le créateur de Tout le monde aime Raymond, qui décide de partir voyager à travers le monde pour découvrir les cultures et les spécialités culinaires de plusieurs pays. Il part alors dans des villes comme Copenhague, Buenos Aires, Saigon ou encore Le Cap.

La série compte deux parties de six épisodes d’environ une heure.