Sur ses terres d’origines, la Tesla Model 3 fait un carton

Après avoir été présentée comme la voiture la plus vendue en Islande et après avoir contribué à Tesla à devenir la marque vendant le plus de voitures électriques au monde, la Model 3 vient de connaître un nouveau titre. En Californie, sur son territoire d’origine, le modèle vient de connaître un très bon premier trimestre.

Selon les données recensées par la California New Car Dealers Association, la Tesla Model 3 s’est écoulée à 18 856 exemplaires du début de l’année jusqu’au mois de mars. Ce nombre lui permet de se hisser sur la première place du podium des modèles les plus vendus au sein de l’État, toutes catégories confondues.

En deuxième et troisième place, la Honda Civic (18 001 exemplaires) et la Toyota Camry (17 871 exemplaires) ne sont pas très loin derrière. La Civic est un best-seller de longue date en Californie. Et plus largement au sein des États-Unis, le modèle s’est écoulé à 300 000 exemplaires, contre 180 000 en 2019 pour Tesla.

En reste que Tesla est en train de se rapprocher de tels chiffres, et son État d’origine semble bien parti pour contribuer à la hausse des ventes. Le premier trimestre 2020 et ses quelques 18 856 exemplaires vendus sont en croissance de 9,3 % par rapport au premier trimestre 2019, dans un marché local en baisse de 4,3 %.

Quid des répercussions du COVID-19 ?

Du fait d’un laps de temps entre les ventes réelles et les déclarations d’immatriculation, les bons résultats de vente mentionnés ici ne prennent pas en compte les répercussions de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de COVID-19. Dans un article publié par Green Car Reports, il est attendu que les quatre premiers mois de l’année 2020 en Californie seront impactés par une baisse de 24 % des ventes de véhicules neufs.

En France, Tesla pourrait aussi se targuer d’avoir réalisé une croissance de 26 % au mois de mars, en livrant pas moins de 1580 exemplaires de sa gamme durant les quatre semaines. Mais bien que le mois fût impacté par les débuts du confinement et de la crise économique, il ne s’agit ni plus ni moins que de livraisons, aux ventes complétées depuis quelque temps.

Comme pour d’autres constructeurs, la crise a certainement contribué au report du Semi de Tesla, son projet de camion électrique. La marque ne l’a jamais mentionné comme tel, mais son nouveau lancement prévu en 2021 a dû être impacté par ces temps incertains. En tout cas, lors de son report, la firme en avait tout de même profité pour mentionner sa confiance dans une croissance de la production ces prochains temps, pour le reste de la gamme.

« Nous prévoyons que la production de la Model Y à Fremont et de la Model 3 à Shanghai continuera à augmenter progressivement jusqu’au deuxième trimestre. Nous continuons à renforcer la capacité de production de la Model Y à la Gigafactory Berlin et à la Gigafactory Shanghai et nous sommes en bonne voie pour commencer les livraisons à partir de ces deux sites en 2021 » avait indiqué Tesla dans un communiqué.