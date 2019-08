Sur Youtube Premium, les vidéos hors connexion disponibles en Full HD 1080p

Ils seront 13 pays de plus, durant les mois qui suivent. Youtube, la plateforme de streaming vidéo détenue par Google, va lancer son service payant « Youtube Premium » sur 13 nouveaux marchés. Remplaçant « Youtube Red », l’offre lancée en juin 2018 permet de multiples avantages, dont la lecture sans publicité, la lecture en arrière-plan, mais également la lecture hors connexion, en donnant la possibilité de télécharger les vidéos. Jusqu’à ce jour, cette dernière fonctionnalité limitait le visionnage des contenus au format 720p.

Youtube Premium propose la lecture hors connexion en 1080p

La fonctionnalité est loin d’être la raison principale de la souscription des clients Youtube Premium. Pourtant, permettre aux abonnés de pouvoir télécharger des vidéos pour les visualiser hors connexion peut se montrer comme un bel avantage, à condition de proposer une qualité à la hauteur. C’est désormais chose faite : Youtube a confirmé à The Verge une rumeur apparue quelques jours avant : les utilisateurs du service payant de la plateforme de vidéo à la demande vont pouvoir télécharger les contenus en 1080p, quand ces derniers le permettent.

La nouvelle plaira avant tout aux actuels abonnés du service. La mise à jour de l’application en version 14.30 est loin d’être une révolution et ne devrait donc pas permettre à Youtube de faire augmenter le nombre de souscriptions, mais cette nouveauté permet de soigner un point qui se présentait de plus en plus comme inacceptable, pour un abonnement facturant 11,99 € par mois.

Une mise à jour sur iOS comme sur Android

Quelques heures avant son annonce officielle, une rumeur, entraînée par un utilisateur indien, indiquait que la mise à jour n’allait être disponible que sur les appareils d’Apple. Un porte-parole de Youtube a très vite mis fin à l’idée, en communiquant à nos confrères de The Verge le déploiement général aux deux systèmes d’exploitation, Android et iOS.

Pour rappel, Youtube Premium possède à l’heure actuelle trois offres d’abonnements, ainsi qu’une période d’un mois d’essai gratuit. Les étudiants profiteront d’un tarif avantageux : 6,99 € par mois, quand le tarif classique est de 11,99 € par mois. Il existe également une offre familiale au prix de 17,99 € par mois, permettant d’accéder à l’abonnement sur plusieurs appareils. Outre les services additionnels sur la plateforme de vidéo, l’offre permet également d’accéder à Youtube Music. Le service de streaming musical vient d’ailleurs de dépasser les 15 millions d’abonnés.