Tech for Good : Amazon refuse de s’engager pour une « juste contribution fiscale »

Amener les géants du numérique à collaborer avec les gouvernements pour faire face aux grands défis contemporains. C’est l’objectif de l’appel de Tech for Good initié par Emmanuel Macron. Les grandes entreprises technologiques ont été invitées à signer ce texte non contraignant qui énonce un certain nombre de principes parmi lesquels la lutte contre les discours de haine en ligne et le terrorisme, ou encore la préservation de la vie privée.

La taxe sur le numérique est prélevée à partir de ce mois de décembre

Un autre sujet est abordé et il n’est visiblement pas du goût de tous. L’Élysée demande en effet à ces entreprises de « prendre leurs responsabilités » pour « une juste contribution aux impôts » dans les pays où ils exercent. Pour l’heure, on retrouve parmi les signataires de très grandes compagnies telle que Google, Facebook ou Microsoft. Pas de trace en revanche d’Apple et d’Amazon. Selon Reuters, la firme de Cupertino est toujours en discussion avec le gouvernement tricolore et a fait part de son envie de signer, mais Amazon a refusé de se joindre à cette initiative et n’a souhaité faire aucun commentaire à ce sujet.

Le collectif « Tech for Good » a été initié en 2018. C’est un espace d’échanges autour de la façon dont la Tech peut contribuer au bien commun. Des thèmes très divers sont abordés parmi lesquels l’éducation ou la santé.

Cet appel intervient dans un contexte particulier puisque depuis décembre, les géants du numérique sont bien taxés en France. Le ministère des Finances a envoyé des avis aux entreprises concernées par cette mesure. Amazon et Apple figurent parmi elles. Les compagnies assujetties se verront prèlever 3 % des revenues réalisés dans l’Hexagone. Rappelons que ce dispositif touche les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros dans le reste du monde. Il pourrait rapporter jusqu’à 500 millions d’euros par an.