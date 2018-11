Tentez de gagner 10 000 $ en nommant le vélo électrique de General Motors

La firme automobile General Motors basée à Détroit l’avait déjà affirmé plus tôt dans l’année, au mois de mai 2018, via la directrice du groupe Mary Barra :

« Le changement climatique est réel. Nous reconnaissons que le secteur des transports y contribue pour une part importante et que nous devons faire partie de la solution. Chez General Motors, nous prenons le défi au sérieux. »

Des mots qui, malgré les scandales de pollution de l’Hudson River dus à l’exploitation des usines de la marque jusqu’en 1996, résonnent tout juste quelques mois plus tard avec l’annonce de deux nouveaux vélos électriques : l’un est pliable, l’autre est compact, et ils devraient arriver sur le marché d’ici l’année 2019. Xiaomi et son eBike vont avoir de la concurrence !

10 000 $ à gagner !

Pour fêter son arrivée sur ce nouveau marché, l’entreprise Michiganaise General Motors a décidé de faire les choses en grand. Via un site web dédié à l’opération, les équipes de GM ont décidé de laisser le choix au public quant au nom de sa nouvelle ligne de produits résolument contemporains. Le gagnant du concours recevra la coquette somme de 10 000 $ (soit près de 9 000 € à l’heure où nous écrivons ces lignes), tandis que les 9 participants suivants dans le classement se verront chacun rétribués à hauteur de 1 000 $. Des prix alléchants qui devraient faire fleurir les propositions !

Fiche technique

Les renseignements fournis par General Motors quant aux caractéristiques fonctionnelles de son duo de vélos électriques sont encore minces, du moins pour le moment. On apprend notamment que le design a été pensé par les mêmes salariés en charge de l’ergonomie des voitures du constructeur. Des lumières LED ont été installées à l’avant et à l’arrière de la bicyclette, et sont annoncées comme rechargeables, pour davantage de sécurité et de respect de l’environnement. Des freins à disque sont aussi de la partie. Enfin, des garde-boue permettront aux cyclistes de se protéger de la pluie.

On ne sait pas encore quel sera le prix de ces vélos.

Source