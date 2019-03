Tesla écrit à ses employés pour tenter de leur expliquer les changements de prix

Depuis quelques semaines, Tesla n’a de cesse d’annoncer de nouveaux changements de prix, qu’il s’agisse de hausse ou de baisse, au point que certains de ses clients sont assez perdus. Mais ce n’est certainement pas les seuls, puisque les employés du groupe doivent également s’habituer rapidement à ces modifications.

Le directeur de Tesla rassure les employés (et aussi les clients)

En conséquence, le directeur de Tesla a écrit à ses employés afin de les rassurer sur ces modifications tout en leur expliquant la situation. Voici l’email d’Elon Musk :

« Il y a encore de l’incertitude autour des magasins Tesla et de l’équipe de vente. J’espère que cette note éclaircira les choses. S’il vous plaît, faites-moi savoir s’il y a quelque chose que j’ai oublié d’aborder.

– Les magasins qui ont un taux de fréquentation élevé et qui génèrent des ventes importantes ne seront absolument pas fermés. Cela n’aurait aucun sens, sauf dans de rares cas où le loyer est absurdement élevé. De plus, Tesla continuera d’ouvrir des magasins dans le monde entier qui répondent aux critères ci-dessus.

– Les magasins qui se trouvent dans un endroit où le taux de fréquentation est faible (c’est-à-dire qui sont vides la plupart de leurs heures d’ouverture) et qui entraînent une baisse des ventes seront progressivement fermés. C’est un peu comme les semences dans les terres stériles. Il n’y a aucun moyen raisonnable de justifier le maintien de tels magasins ouverts.

– Les magasins qui se situent quelque part entre les deux seront évalués au fil du temps pour voir s’il existe un moyen de leur permettre de couvrir leurs coûts. Si c’est le cas, ils resteront ouverts, sinon ils ne le resteront pas. Toutefois, ces magasins se verront offrir une chance équitable de prouver leur bien-fondé.

Les principes ci-dessus s’appliquent également à l’équipe de vente. Aucune personne qui contribue de façon importante à la génération de la demande ne sera laissée pour compte. Cela n’aurait aucun sens. Cependant, parfois, dans une entreprise de 45 000 personnes, il se passe des choses qui n’ont aucun sens. Je ferai de mon mieux pour remédier aux problèmes lorsqu’ils seront portés à mon attention directement ou par l’intermédiaire de [adresse email de la personne concernée, NDLR].

Ce que l’on entend par ‘toutes les ventes seront en ligne’, c’est simplement que l’achat d’une Tesla se fera toujours via le téléphone ou l’ordinateur du nouveau propriétaire potentiel. C’est vrai qu’ils soient à la maison ou dans un magasin. Contrairement à l’achat chez d’autres constructeurs automobiles, commander un Tesla ne nécessite pas de *documents physiques*.

Ceci est très différent des attentes normales d’achat d’autres constructeurs automobiles et vise simplement à souligner que commander une Tesla est super facile et peut être fait en 2 minutes à partir de votre téléphone ou ordinateur portable à Tesla.com. Commander un Tesla n’est pas beaucoup plus difficile que de commander un Uber, mais presque personne ne le sait !

Cependant, de nombreux propriétaires potentiels de Tesla voudront quand même parler à un représentant Tesla en personne ou faire un essai routier avec un représentant Tesla. Les magasins ont également un petit nombre de véhicules Tesla disponibles pour partir immédiatement pour les clients qui veulent une voiture sur-le-champ.

C’est pourquoi les magasins, les spécialistes produits Tesla et les conseillers propriétaires seront toujours d’une importance capitale pour notre succès à long terme.

Merci. Merci,

Elon »

Si Tesla souhaite rassurer ses équipes avec un tel email, il rassure également les clients, dont certains sont perdus par ces hausses et ces baisses de prix récurrentes. Pour rappel, le groupe avait d’abord annoncé qu’il fermerait ses boutiques physiques au profit des ventes en ligne, ce qui engendrait une baisse des prix. Peu après, celui-ci est revenu sur sa décision en indiquant que certains magasins resteraient ouverts, car ils vendent assez de véhicules.