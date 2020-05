Tesla stoppe les poursuites judiciaires envers le comté d’Alameda

Elon Musk en a marre du confinement, et commence à l’avoir compris. Dernièrement, il a même poursuivi en justice le comté l’Alameda où se trouve son usine de Fremont, car il ne pouvait pas reprendre son activité.

Aujourd’hui, nous apprenons que Tesla a retiré sa plainte sans préjudice, et surtout sans expliquer cette décision. Pour revenir sur cette histoire, à la mi-mars le comté d’Alameda a pris la décision d’interdire à toutes les entreprises du secteur d’arrêter leurs activités pour endiguer au maximum la pandémie.

Mais alors que Tesla avait finalement trouvé un accord avec les autorités américaines pour reprendre la production, le police de Fremont est donc venue inspecter les lieux pour finalement donner un avis défavorable à la reprise des activités. C’est pour cela que le constructeur américain a décidé de contester cette décision en poursuivant le comté.

Frankly, this is the final straw. Tesla will now move its HQ and future programs to Texas/Nevada immediately. If we even retain Fremont manufacturing activity at all, it will be dependen on how Tesla is treated in the future. Tesla is the last carmaker left in CA.

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2020