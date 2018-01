Test Huawei Y6 Pro 2017 : un smartphone qui va à l’essentiel

Le numéro trois mondial des smartphones joue sur tous les tableaux et n’a pas oublié celui de l’entrée de gamme avec le Huawei Y6 Pro 2017. Ce nouveau représentant de la gamme Y se veut abordable, mais va devoir faire face à une sacrée concurrence.

Présentation

Huawei compte devenir le numéro 1 du marché des smartphones, mais il lui faut pour cela passer devant deux géants : Samsung et Apple. Le géant chinois s’est donné cinq ans pour y parvenir et selon les derniers résultats, Huawei a déjà dépassé Apple en volumes de vente.

Une sacrée performance pour la firme dont le siège social se trouve à Shenzhen en Chine et qui a très vite fait le pari de l’international. Toutefois ce changement est surtout symbolique, il est en effet difficile de comparer Samsung et Huawei à Apple.

La firme de Cupertino ne s’est jamais vraiment intéressée au segment de l’entrée de gamme. On a bien eu droit au « low cost » version Apple avec l’iPhone SE, mais difficile de le situer dans cette catégorie. De plus, Apple propose beaucoup moins de modèles que ses deux concurrents.

Une approche différente donc, mais cela ne doit pas masquer l’irrésistible ascension du fabricant chinois. Depuis quelques années, Huawei se positionne comme un acteur incontournable, capable de séduire sur le haut de gamme avec le Mate 10 Pro par exemple et de rester présent sur l’entrée et milieu de gamme.

C’est dans ce segment que nous retrouvons la gamme Y de Huawei et son dernier représentant, le Huawei Y6 Pro 2017. Un modèle lancé sous la barre des 180 euros lors de son lancement et qui se trouve désormais aux alentours de 150 euros.

Constructeur : Huawei Modèle : Y6 Pro 2017 Dimensions : 143,5 x 71 x 8,05 mm Poids : 145 grammes Taille d’écran : 5 pouces

Format 16:9 Technologie d’écran : IPS LCD Écran : HD (720 x 1 280 pixels) 294 ppp Capacité de la batterie : 3 000 mAh Appareil photo principal : 13 mégapixels Appareil photo avant : 5 mégapixels (f/2,0) Version Android : Android 7.0 Nougat Interface utilisateur : EMUI 5.1 RAM : 2 Go Mémoire : 16 Go Processeur : Qualcomm Snapdragon 425 (GPU : Adreno 304) Nombre de cœurs : 4 Fréquence d’horloge maximale : 1,40 GHz Connectivité : Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4GHz

USB 2.0

Bluetooth 4.1

GPS/AGPS/Glonass Capteurs : Accéléromètre

Capteur de proximité

Capteur de luminosité ambiante

Capteur d’empreintes digitales Contenu de la boîte : Le Huawei Y6 Pro 2017

1x chargeur

1x câble USB

1x kit main libre

1x protection d’écran

1x guide de démarrage rapide

1x outil d’éjection

Il ne faut pas s’attendre à une fiche technique digne du Mate 10 Pro pour le Y6 Pro 2017, mais cette dernière est plutôt convaincante si l’on tient compte du prix du smartphone et de son positionnement sur le marché. On retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 425 avec GPU Adreno 304, couplé à 2 Go de RAM et un espace de stockage de 16 Go.

Ce dernier est extensible jusqu’à 128 Go via une carte MicroSD. Un écran IPS de 5 pouces (définition HD) est présent et le Y6 Pro est équipé d’une batterie de 3 000 mAh.

Côté photo, on pourra compter sur la présence d’un capteur de 13 mégapixels à l’arrière et de 5 mégapixels en façade.

Le smartphone fonctionne sous Android 7.0 Nougat et la surcouche EMUI 5.1 de Huawei.

Design

Petit prix ne signifie plus design bâclé et mauvaise qualité. Le Huawei Y6 Pro 2017 profite d’un design soigné et d’une belle impression de solidité. On a ici droit à une coque en aluminium pour un ensemble de bonne qualité.

À l’avant, on retrouve le logo Huawei sur la bande inférieure tandis que les différents capteurs, ainsi que le capteur photo, prennent place sur la partie supérieure. On notera qu’on est ici loin de la mode du format 18:9, les bandes sont plutôt imposantes et l’écran n’occupe que 68% de la face avant.

La tranche droite profite des traditionnels boutons on/off et de volume. À l’arrière, on apprécie la présence d’un lecteur d’empreintes digitales, ce dernier n’est plus uniquement présent sur le haut de gamme et se trouve de plus en plus sur les smartphones d’entrée et milieu de gamme. Celui-ci n’est pas aussi performant que sur les meilleurs modèles Android, mais il a su répondre aux attentes.

Enfin, il faudra faire sans l’USB type-C, on reste ici sur un classique port micro-USB sur la tranche inférieure.

La prise en main est agréable, facilitée par les bords arrondis du smartphone. Toutefois, le dos du smartphone est plutôt glissant et à la fâcheuse tendance à collectionner les traces de doigts.

Huawei a fait le choix classique de placer son lecteur d’empreintes digitales à l’arrière du smartphone. On y accède facilement une fois le téléphone entre les mains. Smartphone de 5 pouces, le Y6 Pro 2017 est plutôt compact, une sensation très agréable.

Sans faire de bruit, le Y6 Pro 2017 joue la carte de la sobriété dans sa robe noire. Une approche très classique, mais efficace, c’est ce qu’on demande à un smartphone de cette gamme. On aurait toutefois aimé avoir moins de traces de doigts. Pour proposer un tarif compétitif, Huawei semble avoir fait l’impasse sur le traitement oléophobique.

Écran

Difficile pour les modèles les plus abordables de bénéficier d’un écran de très bonne qualité. Le Huawei Y6 Pro 2017 ne fait pas exception et propose un écran correct, ce qui n’est déjà pas si mal sur ce segment.

On retrouve un écran HD IPS de 5 pouces (720 x 1 280). Une définition qui permet d’afficher une densité de 294 pixels par pouce, c’est un petit peu juste, mais cela reste suffisant.

Il faudra également faire avec un contraste juste correct et un écran qui n’offre pas toujours un rendu très fidèle des couleurs. Un passage par la case réglage permet cependant d’avoir un peu mieux.

Même constat pour la luminosité qui sera suffisante pour la plupart des usages. Sans être brillant, l’écran du Y6 Pro 2017 s’en sort avec les honneurs.

Interface

Huawei propose son Y6 Pro 2017 sous Android 7.0 Nougat et EMUI 5.1. La dernière version d’Android n’est pas proposée ici (Android 8.0 Oreo), mais cela est plutôt logique sur ce type de modèle.

La surcouche EMUI est très agréable à utiliser. Claire et intuitive, on retrouve de nombreuses options de personnalisations et de fonctionnalité, le tout dans une grande simplicité.

Comme de nombreuses marques chinoises, il y a une certaine proximité avec iOS qui se traduit notamment par l’absence de tiroir d’application. La surcouche de Huawei permet cependant d’en activer un.

Performances

La configuration modeste du Y6 Pro 2017 (Snapdragon 425, 2 Go de RAM) ne lui permet pas de briller dans les jeux et avec les applications les plus gourmandes. Le smartphone de Huawei n’a pas été pensé pour ce type d’usage, mais il peut souffrir de la comparaison avec certains concurrents… dont certains sont proposés par Huawei et sa marque Honor.

En effet, si l’on reste uniquement chez le fabricant chinois, on ne peut s’empêcher de penser aux P8 Lite 2017 de Huawei, Honor 6C ou 6C Pro. Ces trois modèles sont un peu plus chers, mais restent sous la barre des 200 euros (190 euros pour le P8 Lite 2017 et 180 euros pour les Honor 6C et 6C Pro) et peuvent faire de l’ombre au Y6 Pro 2017.

Pour revenir à notre modèle testé ici, si la performance n’est pas le critère numéro un lors de votre choix, le Y6 Pro 2017 sera suffisant pour la plupart des tâches courantes.

Multimédia

Pas forcément à son avantage sur le plan des performances, le Y6 Pro 2017 n’est pas plus à l’aise dans le domaine de la photo. Équipé d’un capteur de 13 mégapixels à l’arrière et d’un capteur de 5 mégapixels à l’avant, le Huawei Y6 Pro 2017 se contente du minimum.

Photo

Même avec de bonnes conditions de luminosité, le Huawei Y6 Pro a beaucoup de mal à masquer ses difficultés. On pourra obtenir un cliché correct, mais il faudra faire avec une mise au point assez longue et capricieuse. Le smartphone lisse énormément les clichés et ces derniers manquent de détails. De plus, il faut faire avec des couleurs plutôt ternes.

En basse luminosité, c’est encore plus difficile pour ce smartphone de donner satisfaction. On appréciera quand même l’application photo de Huawei, plutôt complète et riche en effets et filtres.

(Les photos prises avec le Huawei Y6 Pro 2017 sont disponibles sur Dropbox)

Son

Les modèles haut de gamme ont parfois du mal à nous convaincre sur la partie audio. Difficile d’espérer de grandes performances avec ce modèle, on évitera le haut-parleur qui propose un son trop criard tandis que la sortie casque est dans la moyenne.

Vidéo

Peu à l’aise en photo, le Y6 Pro version 2017 ne l’est pas plus en vidéo. On ne lui en voudra pas trop, on ne l’attendait pas dans ce domaine.

Autonomie

Avec sa configuration modeste (Snapdragon 425), son écran HD et sa batterie de 3 000 mAh, le Y3 Pro version 2017 s’offre une autonomie intéressante. Dans les faits, le smartphone va tenir une bonne journée d’utilisation mais certains utilisateurs pourront le tenir loin de son chargeur pendant une journée et demie.

En cas de forte utilisation, on tablera plutôt sur une petite journée.

Conclusion

Le Huawei Y6 Pro 2017 est un smartphone abordable qui ne démérite pas. Il profite d’un design soigné, d’une prise en main très agréable avec son format 5 pouces. L’écran qui l’accompagne est « seulement » HD mais efficace. Le Y6 Pro 2017 propose une bonne autonomie et une surcouche intéressante.

Capable de répondre aux attentes des utilisateurs ayant des besoins basiques, il ne faudra pas espérer beaucoup plus. La faute à une configuration modeste et une qualité juste moyenne de son appareil photo.

Ces deux éléments coûtent cher au Y6 Pro 2017 sur un segment où la concurrence est rude. On trouve de nombreux smartphones à moins de 200 euros et plusieurs modèles peuvent justifier de dépenser quelques euros de plus. En restant chez Huawei, on pensera au P8 Lite 2017, ce smartphone est l’une des références sur l’entrée de gamme et il est capable de briller sur la partie photo.

Le Honor 6C est également un modèle plus intéressant dans cette gamme de prix. Pour le Y6 Pro 2017, il faudra un prix très attractif pour justifier son achat.

J’aime

le design soigné

la prise en main et le format compact

le prix

l’autonomie

l’écran

la surcouche EMUI

J’aime moins