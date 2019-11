Test Mario & Sonic aux JO de Tokyo 2020 : un hit de plus pour la Nintendo Switch ?

Sonic & Mario aux JO de Tokyo 2020 en test !

En cette fin d’année 2019, quelques jours après un Luigi’s Mansion 3 éblouissant, la Nintendo Swich accueille un autre titre très attendu : Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. En effet, une nouvelle fois, les mascottes de Nintendo et de SEGA s’affrontent dans le plus pur esprit olympique, sur fond de retrogaming. C’est parti pour notre test complet !

Jouable en solo, Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 permet notamment de suivre un mode Histoire. Dans ce dernier, Mario, Sonic, Bowser et Eggman sont absorbés dans une mystérieuse machine, la Tokyo 64, et renvoyés à l’époque des premiers Jeux Olympiques de Tokyo… en 1964.

Dès lors, le joueur participera à des épreuves rétro, mais également à des épreuves plus modernes, avec notamment Luigi ou encore Peach, pour les JO de Tokyo 2020. Un mode Histoire assez mollasson toutefois, dont le seul objectif est de faire découvrir les différentes épreuves du jeu, avec en prime quelques mini-jeux (plus ou moins) rigolos, et des anecdotes sur les JO et l’histoire du jeu vidéo.

Un jeu très (trop ?) vite bouclé

Ainsi, si les plus patients iront jusqu’au bout de ce mode Histoire, les autres décrocheront rapidement pour lancer uniquement des parties rapides. Ces dernières permettent d’opter à loisir pour la version moderne du jeu (Tokyo 2020) ou la version rétro (Tokyo 1964). Outre une interface (graphismes, musiques, textes…) qui change complètement, la version rétro propose moins de personnages et moins d’épreuves.

Néanmoins, cette dernière a bénéficié d’un soin tout particulier, et rappellera notamment la belle époque des jeux sportifs sur les consoles des années 80/90, qui nécessitaient de marteler un bouton pour briser les records.

Evidemment, les personnages sont eux aussi en mode « retro », mais il est un peu maladroit (et pas très cohérent visuellement) toutefois d’avoir mélangé les univers Nintendo 8 bits et SEGA 16 bits…

Bien sûr, Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 permet également de jouer à plusieurs… et c’est même vivement recommandé ! En effet, par son côté « mini épreuves« , le jeu propose des activités qui peuvent se terminer en quelques secondes à peine… y compris le marathon.

L’important c’est de participer jouer à plusieurs

Autant dire que le joueur solo risque très (très) vite de tourner en rond ici. Ainsi, une fois la surprise de la découverte passée, on a tendance à relancer une même épreuve une, voire deux, fois, avant de passer à autre chose. Autant dire qu’avec 20 épreuves en moderne, et 10 épreuves en rétro, sans compter un challenge somme toute très relatif (y compris en Difficile), le tour de ce Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 est très vite fait…

Heureusement, le mode multijoueur permet de prolonger la durée de vie du jeu, avec la possibilité de jouer jusqu’à 8 joueurs (4 sur une même console), sans oublier un mode online, histoire d’affronter ses amis en ligne, ou bien les meilleurs joueurs du monde entier.

Comme toujours dans ce type de jeux multi-épreuves, certaines activités sont très réussies, avec parfois un gameplay beaucoup plus profond que ce que l’on pourrait penser (le football, le rugby à 7…), mais aussi quelques épreuves bien ratées… Difficile en effet de relancer l’épreuve de skateboard par exemple. D’autres, comme le disque ou le javelot sont correctement réalisés, mais difficile d’y passer des heures malgré tout.

Côté gameplay, si la licence faisait la part belle au motiong gaming à l’époque de la Wii, ce Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sur Nintendo Switch permet de jouer de différentes manières. On peut ainsi jouer au controller pro, de manière tout à fait standard, ou encore via les joy-con et la fonction gyroscopique (notamment pour le tir à l’arc), ou même via la Nintendo Switch Lite.

Bref, un Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 plutôt réussi dans l’ensemble, assez copieux en termes d’épreuves proposées, plutôt agréable visuellement, mais dont on fait très très vite le tour. Il reste taillé pour les (courtes) sessions de jeu entre amis ou en famille, mais il est difficile de s’y plonger des heures durant.

Mon verdict concernant Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Pensé avant tout pour de courtes sessions de jeu, si possible à plusieurs, Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 propose un contenu assez copieux sur le papier, mais dont on fait très vite le tour. En solo, le mode Histoire est très vite barbant, et on se retrouve très vite à lancer des parties rapides, avec quelques épreuves vraiment très réussies, en alternant entre le mode moderne et le mode rétro, dont on apprécie le côté Track & Field d’antan. A envisager éventuellement pour les plus jeunes donc, et/ou pour ceux qui apprécient jouer en famille. A éviter en revanche si vous êtes un joueur solitaire.