Test Marvel Ultimate Alliance 3, le crossover ultime (de la mort) sur Nintendo Switch ?

Marvel s’installe sur Nintendo Switch

Alors que le Marvel Cinematic Universe conclut tout juste son premier cycle, la Nintendo Switch peut s’enorgueillir de la présence, en exclusivité, du jeu vidéo Marvel Ultimate Alliance 3. Après deux épisodes parus en 2006 et 2009 sur l’ancestrale PS2, la Nintendo Switch est aujourd’hui l’unique plateforme à accueillir ce troisième opus réunissant des dizaines de personnages de chez Marvel, pour un total de 35 personnages jouables (sans compter ceux à venir en DLC) !

Concrètement, ce Marvel Ultimate Alliance 3 ne chamboule pas les bases et il s’agit donc à nouveau d’un jeu d’action qui permet de diriger une escouade de 4 personnages, avec la possibilité pour le joueur de passer à sa guise d’un super-héros à un autre. Côté synopsis, il s’agit ici de retrouver les Pierres de l’Infini avant que le maléfique Thanos et son Ordre Noir ne s’en servent pour déclencher le chaos cosmique. Quand même !

Côté roster, il faudra bien sûr évoluer dans le jeu pour débloquer tous les personnages, mais on peut très vite se constituer une équipe composée de Spiderman, Hulk, Wolverine et Luke Cage par exemple. A noter aussi la présence de Captain America, Deadpool, Loki, Ms.Marvel, Venom sans oublier Spider-Gwen ou encore Miles Morales. Bref, du (très) beau monde, avec en prime un vrai respect des capacités de chacun.

Gameplay, cel-shading et bases de RPG

Côté gameplay, l’ensemble reste assez basique, puisqu’il s’agira encore et toujours de fracasser des ennemis par vague, avec parfois un petit côté beat’em all à l’ancienne pas désagréable. On y retrouve également des boss, forcément plus puissants, et il faudra alors coordonner ses attaques spéciales avec la possibilité d’enchaîner quelques combos très stylés. L’ensemble n’est pas toujours très subtil, et il arrive parfois que l’on perde de vue son personnage, mais on prend quand même un malin plaisir à dézinguer du super vilain par centaines.

Comme dans un RPG, les personnages gagnent en expérience au fil des combats, et le quatuor peut aussi profiter de certains bonus en fonction des affinités entre les différents membres du groupe. Certes, les possibilités sont assez nombreuses, mais cela n’empêche pas l’installation d’un certain sentiment de répétitivité au bout de quelques heures.

Techniquement, Marvel Ultimate Alliance 3 affiche un look plutôt réussi, avec un côté cel-shading bien vu (permettant notamment de contourner la faiblesse de la Nintendo Switch), même si cela n’empêche pas quelques ralentissements de l’action, quelques textures bien vilaines, des ennemis ultra-répétitifs ou encore quelques zones sans âme.

Bien sûr, Marvel Ultimate Alliance 3 est jouable en solo, mais on peut également profiter du titre à deux, trois voire quatre joueurs. Un peu comme « à l’époque », il est possible de rentrer et de sortir de la partie à tout moment, ce qui est toujours très appréciable. Rappelons qu’en 2020, la licence Marvel ira faire un tour du côté de chez Square-Enix, avec Marvel’s Avengers, dont notre aperçu est disponible ici.

Mon avis concernant Marvel Ultimate Alliance 3

Avec son roster XXL, Marvel Ultimate Alliance 3 a évidemment de quoi séduire les joueurs, aguerris comme débutants. Côté gameplay, l’ensemble est très répétitif et pas toujours très inspiré mais on prend malgré tout un certain plaisir à progresser dans l’histoire, à faire évoluer ses personnages favoris, à découvrir de nouvelles attaques… Très agréable en solo, le jeu s’avère nettement plus amusant à plusieurs devant la Smart TV du salon (ou d’ailleurs). La formule est parfois un peu brouillonne certes, mais on s’amuse comme des gamins, et c’est bien là le principal.