Où précommander Devil May Cry 5 Spécial Edition sur PS5 et Xbox Series X ?

Annoncé lors de l’événement PlayStation au mois de septembre 2020, Devil May Cry 5 : Special Edition est une version remastérisée du jeu sorti en mars 2019 sur PS4, Xbox One et PC. Cette nouvelle version est donc spécialement adaptée pour les nouvelles consoles PS5 et Xbox Series X et sera disponible à partir du 1er décembre dans sa version « physique ».

Il faut savoir que le jeu proposera deux versions. Une physique (version boîte avec disque) dès le 1er décembre, mais aussi une version digitale (à télécharger) dès le lancement des consoles next-gen. Soit le 10 novembre 2020 sur Xbox Series X/Xbox Series S et le 19 novembre 2020 pour la PS5.

Pour ce qui est des nouveautés, cette version next-gen de Devil May Cry 5 : Special Edition proposera plusieurs façons de vivre votre nouvelle expérience :

Un mode « performance next-gen » qui proposera du Ray Tracing, une résolution en 4K et 30FPS (du Ray Tracing disponible dès le lancement du jeu sur PS5 et qui arrivera plus tard sur Xbox Series X via une mise à jour gratuite).

Un mode « full performance » avec une résolution en 1080p mais du 60FPS.

Et un mode « ultra full performance » avec une résolution en 1080p et du 120 FPS, mais qui va désactiver de nombreuses fonctionnalités comme le Ray Tracing, le mode turbo (qui augmente la vitesse du jeu de 20%) ou encore le mode Chevalier Sombre Légendaire (augmentation du nombre d’ennemis)..

À savoir également que tout le contenu du personnage de Virgil sera disponible sur PS4, Xbox One, PC, PS5 et Xbox Series X à travers un DLC plus tard.

précommander devil may cry 5

Précommander Devil May Cry 5 : Special Edition La première édition de Devil May Cry 5 : Special Edition est donc l’édition standard. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 34,99€ et 39,99€. Pour ce prix là vous aurez droit à : Un exemplaire du jeu pour PS5 ou Xbox Series X. précommander devil may cry 5 (xbox) précommander devil may cry 5 (ps5)

À NOTER : Capcom a annoncé une édition très spéciale de Devil May Cry 5 sur PS5 et Xbox Series X (au Japon seulement, pour le moment). Dans cette version proposée à 12 650 yen (soit environ 100 euros) . Une édition « SSS pack » comprenant le jeu, un artbook, un CD avec trente minutes de musique, un t-shirt et une jaquette alternative. Les goodies peuvent être achetés séparément pour le prix de 8250 yen (soit environ 65 euros).

précommander devil may cry 5