The Big Bang Theory : deux ans après, on sait (enfin) pourquoi le show s’est terminé

Vous vous souvenez peut-être de la mauvaise nouvelle qui était tombée il y a deux ans. Après 12 saisons à l’écran, The Big Bang Theory annonçait la fin d’une saga qui tenait en haleine les spectateurs. Surtout, cela arrivait par surprise, alors que l’année précédente, on imaginait encore la chaîne visait une longévité record pour le sitcom. Avant même l’annonce, une autre saison venait tout juste d’être annoncée. Qu’es-ce qui avait donc changé entre les deux ? Des rumeurs sont très vite apparues, liant la fin de l’histoire à la décision de Jim Parsons, qui incarnait Sheldon Cooper, de ne pas continuer à reprendre son rôle. Un départ qui condamnait forcément la série Il vient de revenir en détail sur le sujet.

Interrogé dans le podcast de David Tennant, il s’est confié, rapportant notamment que c’est une accumulation de facteurs qui auraient pesé sur sa décision, notamment une blessure et la perte d’un animal.

J’avais l’impression d’être au bord d’une falaise. Je titubais, parce que j’étais épuisé. Et j’étais vraiment contrarié, tout particulièrement parce que l’un de nos chiens était en fin de vie à ce moment-là. C’était un été très intense. Le chien est finalement décédé, il avait 14 ans, et Todd (son compagnon) et moi étions ensemble depuis 15 ans, donc on peut dire c’était la fin d’une époque.