The Boring Company inaugurera son premier tunnel le 18 décembre

Si le patron de The Boring Company avait d’abord évoqué la date du 10 décembre, celle-ci est finalement décalée une semaine plus tard, au 18 décembre. Elon Musk a effectivement annoncé la nouvelle dans un tweet, indiquant : « Lancement du produit Boring Company le 18 décembre. Plus qu’une ouverture de tunnel. Inclura des moyens de transport modulés mais entièrement autonomes sur le plan juridique et des ascenseurs allant du sol jusqu’au tunnel ». Le compte officiel de l’entreprise a confirmé la nouvelle, précisant que d’autres détails étaient encore à venir.

Boring Company product launch on Dec 18. More than a tunnel opening. Will include modded but fully road legal autonomous transport cars & ground to tunnel car elevators. — Elon Musk (@elonmusk) 7 décembre 2018

The Boring Company face à une étape clef

Pour Elon Musk et l’entreprise, le 18 décembre sera l’occasion de dévoiler une nouvelle étape clef de son projet, dont l’objectif reste de désengorger les rues de Los Angeles, une ville particulièrement soumise aux embouteillages. En juin, The Boring Company a signé un contrat avec la ville de Chicago afin de se pencher sur la création d’un système de transport qui reliera le centre-ville à l’aéroport de la ville.

Pour rappel, ce tunnel de trois kilomètres se situe au niveau du siège de SpaceX à Hawthorne (Californie). Il devrait pouvoir permettre de transporter une dizaine de passagers dans une même navette autonome pouvant rouler jusqu’à 250 kilomètres par heure, pour environ un dollar par personne.

Néanmoins, The Boring Company n’a pas connu que des bonnes nouvelles comme celle-là. Il y a une semaine à peine, l’entreprise a révélé qu’elle était dans l’obligation de stopper l’un de ses projets de tunnels. En effet, celle-ci a eu des désaccords avec deux groupes de quartier qui jugeaient que la société outrepassait les contrôles environnementaux. Dans quelques jours, elle devra donc dévoiler un projet convaincant auprès du public et des autorités.

