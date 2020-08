The Head : on regarde ou on zappe la série Canal+ ?

Attention, l’article suivant contient de légers spoilers sur la série The Head qui sera bientôt diffusée par Canal+. Si vous ne voulez rien savoir, regardez simplement la bande-annonce ci-dessous.

On vous a déjà parlé il y a quelques semaines de la série The Head. Le programme qui met notamment en scène Alvaro Morte (le Professeur dans La Casa de Papel) nous emmène dans le froid, sur une base scientifique de l’Antarctique. Un groupe de chercheurs va rester sur place alors que l’hiver va commencer et que le soleil n’apparaîtra pas pendant six mois. Mais quand la relève arrive, tous ou presque sont morts. Que vaut vraiment cette série ? On vous donne notre avis sur ce thriller venu du froid.

The Head, une ambiance oppressante

Si l’histoire nous faisait penser à The Thing, l’histoire de The Head ressemble plutôt à une enquête à la Agatha Christie. On se retrouve dans une sorte de Cluedo géant, à devoir démêler les fils d’une tuerie de masse. Qu’est-ce qui s’est vraiment passé sur cette base scientifique où la bonne entente semblait régner au début de l’hiver. Si les prémices incitent à croire à une série sentant bon la science-fiction et le surnaturel, c’est bien une plongée dans la nature humaine que nous offre cette série portée par un casting de très haut niveau. Un rythme soutenu et intense, presque oppressant par moment, porté par le format très ramassé de la série. La série est capable de créer un incroyable huis-clos, dans l’immensité de l’Antarctique. Vous verrez chaque élément s’imbriquer les uns dans les autres, détail après détail, comme un puzzle parfaitement huilé et dont le résultat final vous semblera évident avec le recul. Si vous cherchez la bonne série de la rentrée, The Head constitue sans aucun doute un challenger sérieux.

La série a été produite par MediaPro, HBO Asia et Hulu, mais les droits de diffusion ont été acquis par Canal+ en France. L’intégralité de la saison (6 épisodes) sera mise en ligne à partir du 24 septembre.