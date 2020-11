The Last of Us Part 2 : une « vraie » version next-gen prévue sur PS5 ?

Disponible depuis quelques jours, la nouvelle PS5 de Sony permet évidemment de profiter de quelques jeux dédiés (Demon’s Souls, Godfall…), mais elle permet aussi de poursuivre les aventures démarrées sur PS4. En effet, tout comme la Xbox Series X avec les jeux Xbox One, la PS5 est en mesure de lire la très grande majorité des jeux de la génération précédente, à savoir la PS4.

The Last of Us Part 2, la version PS5 bientôt ?

Ainsi, de nombreux joueurs peuvent non seulement goûter aux débuts de la next-gen, mais ils peuvent aussi poursuivre leurs aventures sur Ghost of Tsushima, sur Days Gone, sur Horizon Zero Dawn ou encore sur The Last of Us Part 2. A ce sujet, il semblerait qu’une « vraie » version next-gen soit à l’étude.

En effet, à l’heure actuelle, le jeu de Naughty Dog tourne sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité. Hormis les avantages apportés par le SSD, le jeu ne bénéficie pas de réelles nouveautés par rapport à la version PS4. Toutefois, selon Best Buy, une version « avec amélioration PS5 » serait bien au programme.

En d’autres termes, The Last of Us Part 2 pourrait bien être de retour sur PS5, dans une version « Remastered« , tirant (plus ou moins) pleinement profit des capacités de la console, mais aussi de la manette. Une décision qui serait plutôt « logique » de la part de Sony, le premier opus (de la PS3) ayant déjà fait l’objet d’une version Remastered sur PS4.

Reste à savoir maintenant quelle forme prendra cette version next-gen de The Last of Us Part 2. Les détenteurs de la version PS4 pourraient tout à fait profiter d’une mise à jour gratuite du jeu (comme c’est le cas pour Assassin’s Creed Valhalla, DiRT5…), mais Sony pourrait également décider de « recommercialiser » le jeu, à la manière de Capcom avec son Devil May Cry 5 Special Edition.