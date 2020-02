The Letter for The King : une nouvelle bande-annonce pour la série fantasy de Netflix

Chez Netflix, soyons honnêtes, au fil des années, c’est un peu devenu la roulette russe. On ne sait jamais à quelle sauce on sera mangé pour les contenus originaux. D’un côté, il y a les séries de vampires qui nous font peur avant même qu’elles ne débarquent sur nos écrans. De l’autre, il y a les vrais perles comme Stranger Things par exemple ou Altered Carbon, dont la saison 2 vient d’être mise en ligne. Dernière série qui nous interroge, The Letter for The King, dont une nouvelle bande-annonce vient d’être mise en ligne .On fait les présentations.

The Letter for The King, un casting percutant

C’est la deuxième bande-annonce qui est mise en ligne pour cette série de Netflix. La première se révélait pour le moins sombre et même obscure. Cette fois-ci, on prend une direction radicalement différente puisque The Letter for the King joue presque sur un ton léger, mettant en avant l’honneur, l’amitié et la chevalerie.

L’histoire est celle d’un jeune chevalier en pleine formation, qui doit traverser l’ensemble du royaume pour livrer une lettre secrète au roi. Dans l’ombre plane la menace d’un prince absolument impitoyable prêt à livrer le monde aux ténèbres. Seul un héros, annoncé par une prophétie magique peut sauver le monde. Si le scénario peut sembler cousu de fil blanc, on avoue une profonde curiosité par rapport au casting. Le personnage principal, Tiuri, sera incarné par Ami Wilson, vu dans His Dark Materials : A la croisée des mondes. Pour lui donner la réplique figurent notamment Andy Serkis, David Wenham (Le Seigneu rdes Anneaux), Omid Djalili (Casse-noisette et les 4 royaumes) et même la fille d’Andy Serkis.

Pour rappel, il s’agit d’une série adaptée du roman de Tonke Dragt (The Letter for the King). Pour ceux qui sont curieux de découvrir le résultat, rendez-vous à partir du 20 mars prochain sur la plateforme de streaming.