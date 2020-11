The Medium : l’exclusivité Xbox Series X|S reportée à 2021…

Dans quelques heures maintenant, vous allez peut-être pouvoir déballer votre tant attendue Xbox Series X (ou Xbox Series S), une console next-gen dont le test complet est d’ores et déjà disponible sur Presse-citron. Si nous avons été globalement très séduit par le designe de la Xbox Series X, par son SSD et son silence, la console de Microsoft ne dispose toutefois pas encore réellement de jeux « next-gen« .

The Medium décalé à 2021

Ainsi, à défaut de Halo Infinite, les joueurs Xbox next-gen guettaient d’un oeil plus qu’avisé un certain The Medium, signé Bloober Team. En effet, le titre a été présenté par Microsoft il y a quelques mois, et sa dualité de gameplay, permettant d’évoluer à la fois dans le monde réel, et dans le monde des esprits, a séduit plus d’un joueur. Un temps espéré au line-up, le jeu avait finalement été daté au 10 décembre, sur Xbox et sur PC.

Toutefois, Bloober Team a tenu à confirmer, via Twitter, que le jeu était finalement reporté à 2021, au 28 janvier pour être précis. Dans son message, les développeurs expliquent que le jeu est retardé à cause du coronavirus d’une part, mais aussi à cause d’un calendrier pas très favorable, puisque le 10 décembre sortira également un certain Cyberpunk 2077, un titre particulièrement attendu (et particulièrement retardé aussi).

Le studio polonais Bloober Team promet évidemment de livrer un jeu à la fois polishé comme jamais, et particulièrement innovant dans le genre horrifique. Rappelons que le jeu sera proposé sur le Microsoft Store, mais qu’il sera également intégré dès son lancement à l’offre Xbox Game Pass. Rendez-vous est pris à la fin du mois de janvier donc, pour goûter à cette expérience The Medium sur Xbox Series X.

Rappelons au passage que notre test complet de l’autre Xbox, la petite Series S, est lui aussi disponible à cette adresse.