The Old Guard, le film de Charlize Theron battrait des records sur Netflix

C’est l’un des succès de ce début de l’été pour la plateforme Netflix. Nous avions déjà fait la critique de ce film dans lequel Charlize Theron occupe le rôle principal. Conscientes du succès et de l’attention portée à ce film, les équipes de la plateforme de streaming on même lancé un concours quelque peu particulier en s’appuyant sur l’histoire des mercenaires. Au cours du week-end, Netflix a diffusé quelques chiffres, comme le site le fait à chaque fois qu’il s’agit d’un très gros succès. Explications.

Comme on pouvait s’en douter, Netflix revendique donc avoir une très bonne opération en diffusant The Old Guard. Une semaine après sa mise en ligne, il ferait déjà partie des 10 films les plus populaires de l’histoire de la plateforme.

Si, encore une fois, nous n’avons pas de chiffres, on sait déjà que Netflix ne se permet ce genre de communication que lorsqu’il s’agit de très gros succès, comme le film Tyler Rake avec Chris Hemsworth récemment. Ou plutôt, on doit prendre au mot Netflix sur le fait qu’il s’agisse d’un très gros succès. Le fait de ne pas savoir combien de personnes ont vu le film reste quelque peu frustrant, tout comme les méthodes de comptage évolutives de la plateforme.

En effet, si Netflix dit que 72 millions de foyers ont vu le film au cours des dernières 24 heures, il est difficile de se faire une idée du nombre de personnes ou de savoir si le public a entièrement vu le film. On peut imaginer qu’une partie du public ait été curieux mais n’ait pas forcément tenu jusqu’au bout. Le film s’offre après tout quelques longueurs.

THE OLD GUARD is breaking records! The Charlize Theron blockbuster is already among the top 10 most popular Netflix films ever — and Gina Prince-Bythewood is the first Black female director on the list.

The film is currently on track to reach 72M households in its first 4 weeks! pic.twitter.com/pM8vOTNa6m

— NetflixFilm (@NetflixFilm) July 18, 2020