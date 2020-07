The Old Guard sur Netflix, voilà à quoi pourrait ressembler la suite

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur le film Netflix « The Old Guard ». Si vous ne l’avez pas encore vu, on vous conseille de commencer par jeter un œil du côté du concours dédié.

The Old Guard constitue un des sujets majeurs de ces derniers mois de la plateforme de streaming. Le film avec Charlize Theron, (dont nous avons fait la critique ici) aurait même battu quelques records au passage. Si les chiffres resteraient tout de même encore éloignés de ceux du film Tyler Rake avec Chris Hemsworth, l’histoire mise en place pourrait tout de même se prolonger avec une suite. A fortiori alors que les derniers instants du film semblent tout mettre en place.

The Old Guard, quelle histoire pour la suite ?

Pour rappel, l’histoire de ce film est celle d’un groupe de soldats immortels, capable de guérir de leurs blessures et même de revenir à la vie après un décès. La plus ancienne du groupe, jouée par Charlize Theron aurait plusieurs milliers d’années.

La suite n’est pas encore (officiellement) annoncée par Netflix, mais Charlize Theron et la réalisatrice Gina Prince Bythewood ont déjà évoqué le sujet. Ils ont été rejoints par une troisième personne, une autre femme, Veronica Ngo. L’actrice qui a déjà fait une apparition dans la saga Star Wars (Paige Tico) incarne Quynh. Ce personnage n’est pas très présent dans le film, puisqu’elle est censée être morte ou plutôt avoir disparue, enterrée vivante au fond de l’océan. Une histoire que l’on découvrait donc à travers des flash-backs. Mais, on a découvert dans les derniers instants du film qu’elle était bien en vie. Clairement, c’est donc avec son histoire que pourrait se développer The Old Guard 2.

Tout le monde est très curieux à son sujet. Quand elle rencontre Booker, il y a tellement de colère et de douleur en elle. Il y a beaucoup de choses que l’on a envie de savoir à son sujet. Mais il faut désormais attendre de savoir ce que veut faire Netflix.

Affaire à suivre…