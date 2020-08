The Stunt Double, un court-métrage entièrement tourné en vertical à l’iPhone 11 Pro

Cette semaine, Apple a dévoilé un nouveau court-métrage qui a la particularité d’avoir été tourné exclusivement à l’iPhone 11 Pro, dernier modèle de la marque à la pomme. Ce n’est pas tout, puisque la totalité de The Stunt Double est filmée à la verticale, un format particulièrement adapté aux smartphones —et aux réseaux sociaux (en particulier les Stories).

Entièrement à l’iPhone… Et un format vertical

Ce court-métrage de neuf minutes a été réalisé par Damien Chazelle, un réalisateur franco-américain connu pour la réalisation de films populaires comme Whiplash ou La La Land. Il a déjà reçu plusieurs récompenses comme deux Golden Globes ainsi que l’Oscar du meilleur réalisateur en 2017.

Apple a déclaré au sujet de ce court-métrage : « Regardez comme les genres classiques sont renversés, des films d’action aux films muets, des films d’espionnage aux westerns, recadrant et modernisant la magie du cinéma que nous connaissons et aimons ».

Globalement, la marque à la pomme a décrit l’œuvre de Damien Chazelle comme « un voyage dans l’histoire du cinéma » dans lequel le spectateur peut redécouvrir les genres du septième art, que ce soit le western, l’action ou l’aventure.

L’entreprise a également partagé un making-of dans lequel on découvre d’autres personnes clefs comme le directeur de la photographie Linus Sandgren, le concepteur de la production Shane Valentino ou encore la costumière April Napier. Celui-ci dévoile également les contraintes et les spécificités d’un tournage réalisé à l’iPhone en mode portrait.

Apple partage régulièrement des contenus « Shot on iPhone », qu’il s’agisse de photos ou de vidéos, mais c’est la première fois qu’un contenu est tourné uniquement en format vertical. Sur les réseaux sociaux de la marque, particulièrement Instagram, on retrouve beaucoup de clichés capturés avec les appareils du constructeur. Apple accompagne tous ses posts du hashtag #ShotoniPhone et ajoute le crédit de l’auteur.