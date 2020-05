The Wrong Missy sur Netflix : on regarde ou on zappe ?

Attention, l’article suivant contient de très légers spoilers sur The Wrong Missy, une comédie mise en ligne récemment sur Netflix. Si vous n’avez pas encore pu le voir, mieux vaut continuer votre lecture.

Dans cette rubrique, notre sélection se révèle parfois éclectique. Récemment, nous vous avons ainsi parlé de Into The Night, Westworld ou encore My Spy. The Wrong Missy, la comédie récemment mise en ligne sur Netflix, n’a pas grand chose à voir avec ces trois films. Mais, elle possède tout de même un certain attrait. Suffisant pour que l’on se lance dans le visionnage ?

The Wrong Missy, pour le plaisir de rire

De quoi parle The Wrong Missy ? C’est une comédie au pitch plutôt classique. Un personnage principal, Tim (joué par David Spade) se trompe de numéro. Plutôt que d’emmener avec lui à Hawaï une sublime blonde, ancienne reine de beauté, il convie par erreur une brune un peu dingue avec laquelle il a vécu un premier rendez-vous totalement horrible. Melissa (jouée par Lauren Lapkus) se retrouve donc avec lui un séminaire de travail sur une île paradisiaque. Autant dire qu’avec ce pitch, vous êtes en temps normal capable de deviner le cheminement (des gags à répétition) et surtout l’issue finale, avec le personnage principal qui tombe amoureux de façon inattendue. D’ailleurs, la bande-annonce ne s’en cache pas.

Pourtant, comme le veut l’adage, le plus important n’est pas toujours la destination, mais plutôt le chemin. Est-ce là l’occasion pour le film de sauver la mise ? Si The Wrong Missy ne se révèle pas un film incontournable, loin de là, la performance de Lauren Lapkus (connue grâce à Orange is The New Black), permet très clairement de passer un bon moment.

Et si cela vous a donné envie de voir le film, la bande-annonce est à découvrir ci-dessous.