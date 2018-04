Thomas Pesquet pas tout à fait d’accord avec Elon Musk concernant Mars !

Mars est au programme des prochaines années ou décennies dans la conquête spatiale. Mais qu’en fera-t-on ? Va-t-on y installer une base et se lancer à la conquête du reste du système solaire ? Faire uniquement des études scientifiques ? Construire une Terre bis ?

L’un des plus grands artisans du développement de futures missions pour Mars est bien sûr Elon Musk. Le fondateur de Paypal, Tesla et Space X veut coloniser la planète rouge. Pour lui, il s’agirait même d’une question de survie. « Le plus important est l’avenir de notre civilisation. Or, si nous ne changeons rien à la manière de traiter notre biosphère, eh bien, oui, nous devrons réfléchir à une vie sur plusieurs planètes. »

Réserver Mars à l’étude scientifique et comprendre la Terre grâce à Mars

Toutefois, il vient de trouver un nouveau détracteur en la personne de Thomas Pesquet, l’astronaute français. Celui qui a passé six mois dans la station spatiale internationale entre 2016 et 2017, s’oppose complètement à cette vision colonisatrice, comme il l’a expliqué dans un entretien à la Tribune.

Pourquoi ? Pour nous forcer à assumer en fait. Selon lui, s’installer dans une logique de » plan B » enlève toutes responsabilités aux humains. Il faudrait plutôt emmener du monde là haut mais dans un objectif scientifique, pour étudier Mars. » On constate depuis la Station spatiale les effets néfastes de l’activité humaine : pollution des mers, coupes dans les forêts, pollution de l’air au-dessus des grandes villes. On s’aperçoit vite que la Terre est très fragile » reconnaît-il.

Les données collectées dans l’espace ou sur Mars devraient selon lui être utilisées pour mieux comprendre la Terre et l’impact du changement climatique. Grâce au travail des agences spatiales et aux multiples études menées par les astronautes dans tous les domaines, on pourrait alors « comprendre comment la vie peut naître et disparaître« . Attention tout de même, cela ne nous dit pas comment survivre à la fin du monde prévue par Elon Musk.

Et vous que pensez vous de la conquête de Mars ? Plutôt rangé du côté de la vision de Elon Musk ou de celle de Thomas Pesquet ?