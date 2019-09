Tinder serait en train de développer… un jeu (à base de swipes bien entendu) !

Au fil des années, l’application Tinder s’est faite une place de choix dans les smartphones, devenant un symbole pour les jeunes générations. Capable d’évoluer, de sentir les dernières transformations technologiques… mais en restant dans son cœur de marché : les rencontres. Sa dernière proposition prend toutefois une direction un peu différente si on en croit les révélations du site Variety.

Tinder à l’heure du gaming

En effet, l’entreprise aurait créé une longue expérience en vidéo dans le genre « Choose your Own Adventure ». L’histoire serait celle d’un groupe de personnes confrontées à la fin du monde. Puisque l’on parle de Tinder, le jeu serait bien entendu contrôlé par les légendaires swipes de l’entreprise (ce qui suppose à priori seulement deux choix à chaque fois). Et l’expérience aurait une durée supérieure à deux heures.

Pourquoi une telle offre de la part de Tinder ? Si le concept peut paraître étrange, il serait en fait lié au cœur de métier de l’entreprise à savoir les rencontres. Comment ? Les utilisateurs faisant les mêmes choix pourraient ensuite avoir l’opportunité de discuter, Tinder considérant que les personnes ont quelque chose en commun. Précision utile, rien n’est confirmé à 100% dans ce domaine puisque Tinder a refusé de commenter.

On ignore encore pour l’instant quand ce contenu sera lancé par Tinder et comment exactement. S’agira-t-il d’une autre application ? D’un contenu à l’intérieur de son application principale ? L’expérience, divisée en six épisodes, pourrait ensuite être lancée ensuite sur d’autres plateformes de streaming. Netflix qui n’a pas caché ses ambitions dans le domaine pourrait bien se positionner.

A noter qu’il pourrait bien s’agir d’une réaction directe à l’annonce récente de Facebook qui a lancé Facebook Dating aux Etats-Unis, un service amené peu à peu à se répandre dans les autres pays.