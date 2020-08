Tom Hanks pourrait jouer dans Pinocchio, et promis ce n’est pas un mensonge

Disney poursuit sa quête de films live-action. Récemment, on a ainsi entendu parler d’un projet autour de la Reine des neiges, ou encore de Tarzan et Hercules. On le sait, tous les grands classiques de la maison-mère de Mickey sont destinés à y passer et à terminer ensuite leur vie sur la plateforme de streaming maison, Disney+. Reste à savoir dans quel ordre et quel casting, il est possible d’attirer à chaque fois. Pinocchio est aussi au programme et Tom Hanks pourrait bien être de l’aventure.

Tom Hanks, superstar de Pinocchio ?

L’acteur qui vient de signer Greyhound sur Apple TV+, avait déjà été associé au projet de live-action de Pinocchio il y a quelques temps. Mais, il avait ensuite disparu. Bonne nouvelle, les négociations seraient de nouveau en cours pour l’adaptation du film. C’est l’acteur sur lequel Disney a depuis longtemps jeté son dévolu pour le rôle du sculpteur de bois et père de Pinocchio, la marionnette devenue petit garçon.

Si Tom Hanks fait son retour dans ce projet, c’est en raison du choix du réalisateur. Alors que jusque-là c’est Paul King qui était concerné, Robert Zemeckis lui a succédé. Les deux hommes auraient même déjà échangé sur le sujet, rapporte le site Deadline.

Pour ceux qui ne situent pas la relation entre les deux hommes, ils ont notamment fait ensemble Forrest Gump, Seul au Monde et Le Pôle Express. Bref, trois films que l’on peut objectivement considérer comme de gros succès cinématographiques. Reste désormais à savoir si un accord sera effectivement trouvé entre l’acteur et les studios.

Après un premier échec en 2018, on espère désormais que ce projet d’adaptation sera couronné de succès. Tom Hanks a déjà travaillé pour Disney, à l’occasion de… la saga Toy Story. Il prête en effet sa voix au Cowboy Woody.