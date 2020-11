TousAntiCovid : comment remplir automatiquement son attestation de déplacement ?

C’est une nouveauté qui était attendue par de nombreux utilisateurs. L’application TousAntiCovid permet désormais de générer directement son attestation de déplacement et de sauvegarder ses données pour une utilisation future. Auparavant, l’outil ne faisait que renvoyer vers le site du ministère de l’Intérieur. Tous les utilisateurs n’ont pas encore accès à cette nouvelle fonctionnalité mais cela devrait bientôt être le cas.

Pour profiter de ce formulaire pré-rempli, il faut tout de même passer par une première étape de remplissage. Après avoir complété votre attestation, vous pouvez activer l’option « sauvegarder mes données ». Dès lors l’application TousAntiCovid affichera le QR code et le formulaire de la dernière attestation remplie. Vous n’aurez donc plus à sélectionner « nouvelle attestation ». Pour les plus inquiets, sachez par ailleurs que « les données personnelles sont exclusivement stockées dans votre téléphone ».

Un mouvement de soutien plus fort

Cette option devrait permettre d’accélérer l’adoption de l’app par les Français. Treize jours après son lancement, TousAntiCovid affiche 7 151 273 enregistrements net. Pour rappel, il s’agit du nombre de personnes qui ont téléchargé et activé l’outil depuis le 2 juin et le lancement de sa première mouture StopCovid. Si l’on fait le calcul, elle compte donc un peu moins de 5 millions d’utilisateurs supplémentaires en un laps de temps assez restreint.

Autre signe encourageant, 30 768 Français se sont désormais déclarés comme des cas de Covid-19, ce qui marque là encore une réelle progression par rapport à son prédécesseur. Mécaniquement, le nombre de personnes notifiées augmente lui aussi et l’on en dénombre à ce jour 4616. Récemment interrogé par France Info, Cédric O, le secrétaire d’État à la Transition numérique a expliqué : « On sent un mouvement de soutien qui est plus fort ».

Les employeurs doivent « informer » leurs salariés de l’existence de TousAntiCovid

Pour rappel, TousAntiCovid intègre déjà plusieurs nouveautés. On peut par exemple retrouver des informations sur l’évolution de l’épidémie au quotidien dans l’Hexagone. Une carte des laboratoires situés à proximité ainsi que les temps d’attente est également accessible.

En revanche, l’app n’est toujours pas interopérable avec les autres outils de traçage de contacts de nos voisins européens. Il faut donc installer une nouvelle application lors de ses déplacements à l’étranger.

Il faut aussi noter que dans le cadre du nouveau protocole national adressé aux entreprises, le gouvernement demande aux employeurs d’inciter leurs salariés à installer TousAntiCovid. Dans ce document du ministère du Travail repéré par nos confrères de BFM, on peut notamment lire : « L’employeur doit informer le salarié de l’existence de l’application TousAntiCovid et de l’intérêt de son activation pendant les horaires de travail ».

De quoi faire repartir à la hausse les téléchargements de l’application ? L’optimisme semble en tout cas de mise et Cédric O table désormais sur un objectif de 15 millions de téléchargements d’ici un mois afin de garantir de meilleures conditions pour le futur déconfinement.