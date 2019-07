Toyota Prius : de nouveaux toits photovoltaïques plus efficaces à l’essai

Une nouvelle Toyota Prius Solar en test

Il y a quelques jours, le groupe Lightyear présente sa voiture électrique One, dotée de divers panneaux solaires pour en booster la recharge. Une voiture dotée de 5m2 de panneaux solaires placés sur le véhicule, qui vont permettre de récupérer l’équivalent de 12 km d’autonomie par heure. Du côté de chez Toyota, on teste actuellement un nouveau prototype de Prius PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), dotée de nouveaux panneaux solaires, en collaboration avec Sharp et NEDO.

Le nouveau système mis au point par Toyota permet au véhicule de récupérer environ 44,5 km d’autonomie par jour, grâce à l’énergie solaire donc, lorsque ce dernier est stationné au soleil. De nouvelles cellules photovoltaïques plus fines, qui ont permis aux ingénieurs du véhicule de poser le film sur une surface beaucoup plus large par rapport à la version de série existante. Plus fines, les cellules solaires enveloppent avec une relative facilité les composants de la carrosserie, le hayon arrière et le capot.

Bien sûr, le système mis au point par Toyota permet de recharger les batteries du véhicule lorsque ce dernier est à l’arrêt, mais également lorsqu’il est en train de rouler. L’énergie récupérée est alors redistribuée vers la batterie auxiliaire, alimentant la radio, le GPS, l’écran embarqué…

Un test en conditions réelles au Japon

Ce nouveau véhicule d’essai sillonnera certaines routes du Japon à la fin du mois de juillet, et effectuera des essais dans différentes régions pour tester ses capacités dans diverses conditions météorologiques et de conduite. A terme, l’objectif est d’utiliser cette recherche pour faciliter le déploiement commercial d’une technologie de production d’énergie solaire plus efficace, qui peut fonctionner dans un certain nombre d’applications de transport.

Rappelons que la Toyota Prius est d’ores et déjà disponible avec un toit solaire photovoltaïque. A l’heure actuelle, ce dernier permet une recharge de la batterie jusqu’à 5 km/jour. Un modèle Solar disponible à partir de 40 950 euros, avec la motorisation hybride 1.8L de 122 ch. Rappelons au passage que Presse-Citron testait il y a quelques mois, la nouvelle Toyota Corolla hybride et son bloc 2.0 de 180 ch.