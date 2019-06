Lightyear One : une voiture électrique qui se recharge via l’énergie solaire

Une voiture solaire sur nos routes en 2021

La société Lightyear présente Lightyear One, un tout nouveau véhicule 100% électrique, dont la production est prévue pour 2021. Un bolide au look assez atypique, qui promet une autonomie d’environ 725 km, grâce à sa batterie intégrée bien sûr… mais aussi grâce aux panneaux solaires située sur le toit de la voiture.

En effet, les 5m2 de panneaux solaires placés sur le véhicule vont permettre de récupérer l’équivalent de 12 km d’autonomie par heure. Lightyear affirme au passage que ces cellules solaires sont 20 % plus efficaces que les modèles traditionnels, et qu’elles sont enveloppées dans du verre de sécurité pour une protection accrue. Evidemment, la Lightyear One ne compte pas uniquement sur l’énergie solaire pour assurer la recharge, et on pourra tout à fait relier cette dernière à une prise électrique classique.

Quatre moteurs électriques

La voiture supportera notamment la charge rapide 60kW, de quoi récupérer un peu plus de 500 km d’autonomie en une heure de temps. Au total, on retrouve ici quatre petits moteurs électriques, un sur chaque roue, mais Lightyear n’a pas donné davantage de précisions concernant la puissance de son modèle, si ce n’est un 0 à 100 km/h abattu en 10 secondes. A noter que la Lightyear One sera compatible Android Auto et Apple CarPlay.

Rappelons que la société Lightyear a été fondée par un groupe d’anciens universitaires de l’Université de Eindhoven, qui avaient notamment gagné le World Solar Challenge 2017 avec la voiture solaire Stella, dont la particularité était alors de générer davantage d’énergie qu’elle en consommait.

Les plus téméraires peuvent d’ores et déjà précommander Lightyear One, sachant que Lightyear n’autorise dans un premier temps que 500 réservations pour la Pioneer Edition, prévue pour le début de l’année 2021. Côté tarif, il faut toutefois accepter de débourser pas moins de 119 000 euros… pour la précommande. La voiture en elle-même sera affichée à 149 000 euros, et il ne restera donc plus « que » 30 000 euros à sortir pour rouler fièrement (ou pas) en Lightyear One.