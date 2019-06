Transforme ta maison en smarthome #5 : le salon

Que faites-vous lorsque vous arrivez dans votre maison ou votre appartement après une journée de travail ? Beaucoup s’installent confortablement sur leur canapé pour passer du bon temps avec leur famille ou regarder une série sur Netflix. À tel point que la télévision est devenue un produit de consommation si commun que les gens s’étonnent si vous n’en avez pas.

Et les marques l’ont bien compris : le CES est d’ailleurs le moment idéal pour qu’elles présentent leurs dernières nouveautés. Si les écrans incurvés sont à la mode depuis maintenant un certain temps, les écrans enroulables commencent à pointer le bout de leur nez dans les salons, à commencer par l’appareil conçu par LG et dont le prix risque d’en rebuter plus d’un.

Tout commander vocalement

Avec Google Assistant, désormais disponible même sur les enceintes de la marque américaine Bose, il devient vite facile de contrôler n’importe quel objet de sa maison par la voix, que l’on dispose d’un Google Home ou non. Ainsi, il existe par exemple des stores intelligents qui peuvent se fermer lorsque le soleil tape trop fort ou d’une simple demande à l’oral.

De la même manière, chaîne Hi-Fi, climatisation ou bien chauffage au sol peuvent être pilotés à distance si l’on dispose d’une technologie compatible avec les assistants vocaux. Ainsi, plus besoin de se lever de son fauteuil pour effectuer des actions répétitives !

Accueillir des amis

Connecter son salon permet aussi d’améliorer l’expérience des amis ou connaissances qui passent un moment chez vous. La célèbre firme italienne Martini a ainsi présenté, il y a peu, le Smart Cube. Ce gadget ressemble à un glaçon à placer dans n’importe quel verre, mais c’est une illusion, car il permet en réalité de prévenir l’hôte sur son smartphone dès que le convive a fini son verre.

On peut aussi imaginer que les invités posent justement leur boisson sur une table basse, elle-même améliorée : entre celles qui proposent des ports USB pour recharger les téléphones ou celles qui sont tactiles afin de jouer à des jeux à plusieurs, le choix est déjà vaste. Et vous, par commenceriez-vous si vous deviez connecter votre séjour ?