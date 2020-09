Ce trimestre, Zoom connaît une hausse monstrueuse de son chiffre d’affaires

Zoom a remporté un franc succès lors du début de la pandémie de coronavirus —pendant les premiers mois de l’année 2020. La plateforme de visioconférence a été largement utilisé pendant le confinement, au point de faire exploser son nombre d’utilisateurs en passant de 10 à plus de 200 millions.

Si Zoom a connu quelques polémiques concernant la sécurité de son service, cela n’a pas empêché l’entreprise d’annoncer d’excellents résultats trimestriels. Entre avril et juin, la société affiche un chiffre d’affaires de plus de 663 millions de dollars, soit une hausse de plus de 355% par rapport à la même période l’année précédente. Elle compte également plus de 370 000 clients avec plus de 10 employés, rapporte le média spécialisé The Verge.

Zoom prévoit de continuer sur cette voie

Lors de l’annonce, le fondateur et PDG de Zoom, Eric S. Yuan a confirmé : « Notre capacité à garder les gens connectés dans le monde entier, associée à notre solide exécution, a conduit à une croissance des revenus de 355% d’une année sur l’autre au deuxième trimestre ».

Quant au bénéfice net de Zoom sur la période, il est de 186 millions, contre moins de 6 millions il y a un an. Le titre de Zoom a connu une hausse de plus de 20% cette nuit après la clôture à Wall Street.

À cela, le PDG de Zoom ajoute : « Les organisations sont engagées dans une transition de leurs besoins immédiats pour assurer leurs activités à l’infrastructure nécessaire pour pouvoir travailler, apprendre et se connecter de n’importe où, via la plateforme Zoom qui fait passer la vidéo en premier ».

Désormais, les perspectives de revenus de la société pour l’exercice 2021 sont de 2,39 milliards de dollars, indique Yuan. Zoom n’anticipe pas de baisse de ses activités, même si plusieurs entreprises aux USA et ailleurs commencent peu à peu à retourner dans leurs locaux au détriment du télétravail. Au troisième trimestre 2020, la société espère bien atteindre un chiffre d’affaires compris entre 685 et 690 millions de dollars, ce qui veut dire qu’il serait supérieur à celui de cette période.

En réaction à l’essor de Zoom sur le marché, plusieurs concurrents ont développé des solutions afin de rivaliser avec l’entreprise, à l’exemple de Google. L’entreprise a rendu son outil Meet gratuit pour tous durant une période en plus de le rendre accessible directement via son application Gmail.