Tristan Nitot, ancien président de Mozilla Europe, nommé Directeur Général chez Qwant

Un peu de Mozilla chez Qwant

On ne vous fera pas l’affront de présenter Qwant, ce moteur de recherche français qui se positionne comme l’anti-Google, et qui a récemment lancé un tout nouveau service de cartographie, concurrent de Google Maps : Qwant Maps. Aujourd’hui, ce même Qwant vient de nommer au poste de Directeur Général, l’ancien président de la division européenne de Mozilla et membre du Conseil National du Numérique jusqu’en 2016.

En effet, Tristan Nitot a désormais la responsabilité de l’ensemble de la direction opérationnelle du moteur de recherche. Rappelons que ce dernier n’est pas « nouveau » chez Qwant, puisqu’il occupe depuis juin 2018 le poste de Vice-Président Advocacy. Il aura désormais la lourde tâche de rationaliser et poursuivre l’accélération du développement de Qwant, autour de ses valeurs essentielles que sont « la protection de la vie privée des utilisateurs d’Internet et la promotion de la souveraineté numérique européenne« .

« C’est un honneur de prendre ces responsabilités au service de Qwant, dont les valeurs de souveraineté numérique et de respect de la vie privée sont parfaitement alignées avec ma vision du numérique au service de l’humain » déclare Tristan Nitot, Directeur Général de Qwant. Rappelons que ce dernier est également, depuis la fin d’année 2015, membre du comité de prospective de la CNIL.

Vers toujours plus de droits et libertés sur Internet

Evidemment, Tristan Nitot pourra compter sur une expérience particulièrement solide, acquise (entre autres) avec Mozilla, dont il fut à l’origine de la construction dès 1998. Partisan du logiciel libre, il s’intéresse également aux différents effets et aux mécanismes de la surveillance de masse sur Internet, que cette dernière soit organisée par les Etats ou les entreprises.

Au fil des mois, Qwant devrait donc apporter aux utilisateurs des solutions innovantes qui rendent possible l’exercice des droits et libertés sur Internet, à travers des services attractifs et rentables qui respectent les utilisateurs. Rappelons que Qwant promet déjà une neutralité totale et traite tous les sites et services indexés sans discrimination, et sans modifier l’ordre des résultats selon ses propres intérêts ou les sensibilités de l’utilisateur.