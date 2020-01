Les trottinettes Lime lancent l’abonnement hebdomadaire LimePass en France

Il y a un mois, Lime levait le voile sur son abonnement à la semaine dans plusieurs pays, dont les États-Unis et l’Australie. Dès ce lundi 13 janvier, ce sont les utilisateurs français qui pourront en profiter aussi, indique la startup dans un communiqué.

Un abonnement Lime qui supprime les frais d’activation

Grâce à l’abonnement LimePass, les adeptes des trajets en trottinettes électriques pourront bénéficier de l’activation illimitée des véhicules. Ce service coûte 5,99 euros par semaine et permet des économies d’un euro par trajet, puisqu’il supprime les frais d’activation habituellement facturés à ce tarif. Les économies sont assez intéressantes pour ceux qui prennent une trottinette deux fois par jour chaque semaine, car les économies sont de 8 euros.

L’abonnement de Lime entre en vigueur dès que le payement est effectué et fonctionne au cours des 7 jours consécutifs —sans reconduction tacite. Toutefois, la startup précise qu’il fonctionne dans la ville où il a été acheté, ce qui laisse à supposer que ce n’est pas le cas dans d’autres lieux. Si vous êtes à Lyon début de semaine et que vous allez à Paris les jours suivants, il y a des chances que votre LimePass ne fonctionne pas.

Arthur-Louis Louis, Directeur général Paris de Lime ajoute au sujet de ce nouvel abonnement : « Nous savons que la plupart de nos utilisateurs utilisent les trottinettes électriques pour leurs déplacements personnels et professionnels. Avec notre nouveau service LimePass, nous voulons satisfaire tous ceux qui utilisent fréquemment des trottinettes électriques et leur offrir un moyen plus économique de se déplacer dans Paris ».

Le LimePass est disponible sur l’application de Lime dans le menu latéral. À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’abonnement n’est pas encore disponible —en tout cas à Lyon, mais un porte-parole de la startup nous a précisé que cela devrait être le cas dans la journée.

Lime est le premier opérateur de trottinettes à lancer un tel abonnement, il sera intéressant de voir si ses concurrents représentés par Voi, Dott et autres s’y mettront aussi dans les mois à venir.