Tuto du mardi : inviter les fans sur Facebook à utiliser un bot Messenger (avec Chatfuel)

Face à un reach qui pourrait s’effondrer sur Facebook, voici comment se lancer sur Messenger.

Si vous suivez l’actualité high-tech, vous savez certainement déjà que Facebook a annoncé, il y a quelques jours, un changement sur le fil d’actualité qui va sûrement affecter de manière significative les reach des pages sur le réseau social. Le but de Facebook est d’encourager les utilisateurs à interagir un peu plus avec leurs amis et leurs proches, au lieu d’utiliser passivement le réseau social (ce qui serait nocif pour la santé mentale).

Non seulement, Facebook va ainsi donner plus de visibilité aux publications d’amis, mais il va également donner plus de visibilité aux publications qui encouragent les conversations avec ceux-ci.

La première chose à faire, pour réduire l’impact que la mise à jour aura sur votre page, est donc d’ajuster votre stratégie sur Facebook, afin que vos publications soient des lieux de conversations entre utilisateurs (sans pour autant tomber dans l’engagement bait avec les « tague un ami qui… »).

Deuxièmement, il faudrait peut-être penser à renforcer les autres canaux

Et justement, avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois, Messenger fait partie de ces canaux alternatifs.

Si vous êtes un média, il est déjà possible de créer une sorte de newsletter sur Messenger, grâce à la plateforme de bot. Des médias comme TechCrunch et CNN utilisent déjà ce canal.

De plus, il est possible, grâce à des outils comme Chatfuel, de créer des bots sans coder. Actuellement, ce service (gratuit et payant) propose même quelques exemples que vous pouvez modifier selon vos besoins (pour gagner du temps).

Et ce n’est pas tout car Chatfuel propose aussi un plug-in assez intéressant qui vous permet d’inviter les gens qui commentent sur votre page Facebook à utiliser votre bot sur Messenger. Si vous avez (encore) un bon taux d’engagement, profitez-en pour acquérir des utilisateurs sur Messenger.

Une fois que vous avez créé votre bot, vous n’avez plus qu’à activer la fonctionnalité dans l’onglet « Grow » de Chatfuel.

Après avoir ajouté une « règle » (cliquez sur Add rule), vous devriez obtenir une fenêtre comme celle-ci. Ces paramètres permettent de choisir à quels commentaires Chatfuel répondra avec un message privé. En ce qui concerne le texte, il faut choisir celui-ci soigneusement. En effet, l’utilisateur de Facebook ne deviendra un utilisateur de votre bot que s’il répond au message.

Sur une page Facebook avec 85 000 abonnés, j’ai fait un test de 24 heures qui consistait à envoyer un message de remerciement (tout en demandant si « ça va ? ») en réponse à tous les commentaires. Cela m’a permis d’obtenir plus de 500 utilisateurs « reachables » (qui ont répondu au message) pour le nouveau bot.