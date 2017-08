Tuto du mardi : votre site sera-t-il affecté par l’adblocker de Google Chrome ?

En 2018, Google Chrome bloquera les publicités abusives. Votre site web sera-t-il concerné ?

Afin de protéger son modèle économique ainsi que celui des sites qui vivent de la publicité en ligne, Google a décidé de lancer un bloqueur de publicités natif sur le navigateur Chrome.

En substance, il s’agit d’un bloqueur de publicités sélectif qui laisse passer les publicités raisonnables (pour que les éditeurs puissent continuer à générer des revenus), mais qui bloque celles qui ne respectent pas les standards définis par la Coalition For Better Ads, un groupe de géants du web et de médias en ligne.

Ce bloqueur de pubs sera lancé en 2018. Mais il est déjà possible de tester celui-ci via la version la plus récente de Chrome Canary (le navigateur sur lequel Google teste les prochaines fonctionnalités de Chrome). Par ailleurs, en attendant le déploiement de cette fonctionnalité, il serait peut-être déjà temps de se demander quels sites web seront affectés.

Et justement, Google propose un outil dans Google Webmasters pour que les éditeurs puissent savoir si leurs sites seront affectés, via le « Rapport relatif à l’expérience publicitaire » sur Web Tools.

En substance, le rapport signale les expériences qui sont susceptibles d’agacer les utilisateurs. La firme de Mountain View publie un rapport concernant les sites après examens de ceux-ci (cet examen peut prendre du temps).

Sinon, il est également possible de se documenter sur le site web de la Coalition For Better Ads pour connaitre les types de publicités ciblées par le groupe d’entreprises. Parmi ceux-ci, il y a les fenêtres pop-up ainsi que les publicités qui produisent du son.