Twitter assure que la purge n’affectera pas son nombre d’utilisateurs

Après des années de pertes et de difficultés en tout genre, Twitter voyait enfin la lumière au bout du tunnel en début d’année. Mais rien n’est encore gagné et comme Facebook, Twitter fait face au problème des fake news et des interférences étrangères lors des élections dans le monde. Aussi, en réaction à ces problèmes, la plateforme a annoncé des efforts pour réduire la visibilité des trolls, mais aussi pour supprimer certains comptes toxiques.

Et ce qui semblait être une bonne nouvelle a failli se retourner contre Twitter. Des informations qui ont fuité sur le Washington Post ont en effet indiqué que dans le cadre de cette grande purge, Twitter aurait supprimé 70 millions de comptes suspects en l’espace de deux mois. Or, pour une plateforme qui n’a pas encore dépassé les 400 millions d’utilisateurs actifs par mois, cela pourrait avoir un impact significatif sur le nombre d’utilisateurs déclaré lors de la prochaine annonce des résultats trimestriels.

Afin de mettre fin aux inquiétudes, le responsable financier de Twitter, Ned Segal, est intervenu pour donner des clarifications par rapport aux informations publiées par le Washington Post.

Some clarifications: most accounts we remove are not included in our reported metrics as they have not been active on the platform for 30 days or more, or we catch them at sign up and they are never counted. https://t.co/nRIGE9EMcf

— Ned Segal (@nedsegal) July 9, 2018