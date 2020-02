Twitter : grâce à ce nouveau bouton, faire un thread n’a jamais été aussi facile

Depuis un moment, Twitter enchaîne les bons trimestres. Il y a deux semaines, par exemple, la plateforme de microblogging a annoncé, pour la première fois, des revenus trimestriels de plus d’un milliard de dollars, ainsi qu’une augmentation importante du nombre d’utilisateurs.

Et cette croissance, les dirigeants de Twitter l’attribuent en partie aux efforts menés pour rendre la plateforme plus facile à utiliser (en particulier pour les nouveaux utilisateurs). « Nos efforts pour accroître la pertinence et la facilité d’utilisation ont généré une croissance de 21% des mDAU au quatrième trimestre, plus de la moitié des 26 millions de mDAU ajoutés en 2019 étant directement imputables aux améliorations des produits », déclarait Jack Dorsey, le patron de l’entreprise.

De ce fait, il est tout à fait logique que Twitter continue sur cette lancée, avec une nouvelle fonctionnalité qui facilite la création de threads.

Pour rappel, sur Twitter, les publications ne doivent pas dépasser les 280 caractères (l’ancienne limite était de 140). Et pour les choses qui ne peuvent pas être exprimées avec un seul tweet, la plateforme propose la fonctionnalité threads : des tweets distincts, mais qui sont liés et qui doivent être lus dans un ordre précis.

Objectif : faciliter les conversations

Twitter a déjà facilité la création de ces threads avec un bouton qui permet d’en générer lors de la création d’une publication.

Et désormais, il y a également un nouveau bouton qui, lorsque vous composez un nouveau tweet, vous permet de lier celui-ci à une ancienne publication.

Cette nouveauté a été annoncée par Twitter cette semaine et celle-ci est déjà accessible en faisant un glissement vers le bas sur lorsque vous êtes sur le point de composer un nouveau tweet.

Now you can add a Tweet to one you already Tweeted, faster! pic.twitter.com/j3ktAN6t5o — Twitter (@Twitter) February 19, 2020

Twitter suggère automatiquement un tweet avec lequel vous pouvez « poursuivre la discussion » (donc, lier le nouveau tweet à cet ancien tweet). Mais si la plateforme n’a pas vu juste, vous pouvez également appuyer sur les « … » à côté de ce bouton pour choisir un autre tweet ancien pour générer votre thread.

Avec cette petite nouveauté, les utilisateurs de Twitter, surtout les nouveaux, devraient pouvoir s’exprimer plus facilement. Et cela pourrait avoir comme effet une hausse de l’engagement sur la plateforme.

Sinon, Twitter pourrait également se mettre aux Stories. Récemment, la plateforme a officialisé l’acquisition de la société Chroma Labs, qui proposait une app qui permet d’éditer des images avant de poster celles-ci sous forme de Stories sur les réseaux sociaux comme Facebook, Snapchat ou Instagram.